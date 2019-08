Monte Catria, divertimento assicurato con il Tubbyng Jump BigAir

PESARO URBINO – E’ una montagna da vivere 365 giorni all’anno il Catria. Se d’inverno assoluti protagonisti sono la neve e gli sci, con la bella stagione, nelle terre del Catria, in provincia di Pesaro Urbino, per appassionati e turisti c’è l’imbarazzo della scelta. E i gestori degli impianti per l’estate 2019 hanno arricchito il menù con un’altra attrazione. La novità del Kinderland Adventure Park, parco giochi acrobatico unico nel suo genere in tutta la regione Marche, a oltre 1400 metri di altezza, è il Tubbyng Jump BigAir: in pochi secondi, dopo una discesa adrenalinica, proverete la sensazione di volare per poi atterrare in un maxi pallone usato dagli stunt-man! Al momento il Kinderland è l’unico parco giochi della Marche che vanta questa attrazione! Il Tubbyng Jump è una pista adrenalinica di 40 metri costruita con uno speciale materiale plastico ad alta scivolosità, un brevetto Neveplast leader nella costruzione di piste da sci sintetiche. E’ il terzo impianto del genere in Italia, ma il primo in assoluto per larghezza in modo da poter essere utilizzato sia d’inverno che d’estate con sci, snowboard e bike.

Attrazione per i più piccoli ma anche per i grandi, il secondo percorso tubbyng lungo più di 70 metri, dotato di un comodissimo tapis roulant per riportare alla partenza le ciambelle. L’utilizzo è illimitato, un giro per volta consentendo a chi è in fila di poter usufruire delle ciambelle, e gratuito per i possessori di biglietto Baby o Junior&Senior. E’ possibile accedere anche solo alla pista Tubbyng. Per informazioni e costi: montecatria.com. Il Kinderland è aperto tutta la settimana.

Ma il Catria è tantissimo altro. Un vero e proprio paradiso per chi vuole trascorrere un po’ di tempo immerso nella natura, rilassarsi o cimentarsi nelle varie attività: mountain bike, trekking, down hill, nordik walking. E al rifugio Monte Catria Cotaline 1400 la possibilità di degustare squisite specialità enogastronomiche, e pernottare nelle sette accoglienti camere per ben 30 posti letto.

La proposta del comprensorio è da qualche settimana ulteriormente potenziata grazie al centro Catria Outdoor & Survival Academy che offre attività che spaziano dalle escursioni all’e-bike fino al survival.

Per rimanere sempre aggiornati: montecatria.com, pagina Facebook Funivie Monte Catria.