Mondavio, ‘A spasso per la Valcesano’: il 22 settembre la quarta edizione

Il raduno di auto, moto e vespe d’epoca punta a promuovere il territorio in provincia di Pesaro Urbino

MONDAVIO (PU) – E’ in programma domenica 22 settembre la quarta edizione di ‘A spasso per la Valcesano’ ,il tour-raduno turistico tra colline, borghi, arte, cultura e i piaceri della tavola, con auto, moto e vespe d’epoca, organizzato dalla Associazione San Filippo nel Mondo e Club Motori d’epoca Città di Senigallia, con il contributo della Regione Marche, il patrocinio del Comune di Mondavio e della Cia, e la collaborazione della Pro loco di Mondavio.

L’evento finalizzato a promuovere il territorio, racchiuso tra il mare Adriatico e il monte Catria, in provincia di Pesaro Urbino, le sue bellezze storico-artistiche e le tante eccellenze enogastronomiche ed artigianali, offrirà un

Ricco programma

Il ritrovo ed iscrizioni alle ore 8 a San Filippo sul Cesano, dove sarà allestita una esposizione di prodotti artigianali e si potranno degustare prodotti tipici.

Alle 10 la partenza per dirigersi nell’antica vallata di Suasa. Prima tappa a Mondavio, uno dei borghi più belli d’Italia e comune Bandiera Arancione, dove, nel meraviglioso centro storico, i partecipanti potranno ammirare l’esibizione del Gruppo Storico Rinascimentale e visitare la splendida Rocca Roveresca. Il tour proseguirà con il passaggio nelle terre roveresche, ad Orciano di Pesaro e San Giorgio, dove è in programma il ritrovo presso il ristorante dancing Montecucco. Alle 13.30 tutti a pranzo che sarà allietato dai simpaticissimi sketch di Rana by Todos Locos. Sarà servito un menù a base di prodotti tipici locali. Buon cibo e risate assicurate!

“E’ una iniziativa a cui teniamo molto – sottolineano gli organizzatori – perché amiamo questo territorio dalle straordinarie risorse e potenzialità. Per farlo conoscere, ormai da quattro anni, proponiamo questo tour turistico enogastronomico a bordo di auto, moto e vespe d’epoca. Un modo originale, crediamo, per promuovere i prodotti tipici e le bellezze di cui è ricco questa vallata. Sono già molte le adesioni, l’auspicio è che, come gli altri anni, l’evento riscuota un ottimo successo e tanti apprezzamenti. Un grande ringraziamento a tutti coloro che ci sostengono e collaborano alla buona riuscita”.

L’iniziativa sarà trasmessa in diretta su Radio Velluto con Demis Tarsi Dj.

Per informazioni e prenotazioni: Mirco (328.0583364), Giuliano (347.0926388)