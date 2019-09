L’evento è in programma venerdì 13 Settembre ore 21

TAVULLIA (PU) – All’interno della manifestazione Tavullia in Moto 6°Edizione che si tiene a Tavullia il 12/13 /14 Settembre, promosso dal Comune di Tavullia Assessorato allo Sport e Turismo Patrizio Federici in coincidenza del Moto Gp di Misano realizzata in collaborazione con il Fans Club di Valentino e la VR46 Academy, con il supporto dell’associazione “Terra di Piloti e Motori”, tre serate per festeggiare i campioni e la passione del territorio per i motori, ma anche promuovere il Brand attraverso la musica, sport, spettacolo, interviste e Moda.

La serata del 12 Settembre protagonisti saranno i piloti della VR46 Riders Academy e dello Sky Racing Team VR46 con i talenti dell’Accademia di Valentino: Morbidelli, Marini, Baldassarri, Antonelli, Bagnaia, Manzi, Bulega, Migno, Bezzecchi, Foggia e Vietti sollecitati dalle domande di Mauro Sanchini.

Apre la giornata del 13 Settembre alle ore 18 Dj set di “Nick&Suti “e la performance di Monica Kiss, mentre alle 21 la prima novità del 2019 è il Concorso “Miss Tavullia in Moto 2019 “ e “Miss Teen Tavullia in Moto 2019 “un viaggio tra Donna e Motori Glamour e Music. Organizzato dal Comune di Tavullia in collaborazione con l’associazione aTuttotondo art director Francesca Guidi. Conducono la serata Anthony Peth e Francesca Guidi in Giuria: La Sindaca di Tavullia Francesca Paolucci, Graziano Rossi, Gianni Rolando che spiegherà il suo progetto solidale, Ivan Cottini, Noa Planas, Claudio Sestili, Beppe Fortunato e il Presidente di Giuria Carlo Pernat che ci regalerà qualche chicca sul suo libro “Belìn che Paddock “. Ospiti della serata si esibiranno i cantanti Michela Pacassoni, Andrea Freedom Budassi, il rapper Luca Neves Fat Negga accompagnato dalla splendida ballerina Hélène Mastroianni, Gmnall di Pesaro con una performance di Hip Hop e Ginnastica Ritmica a tema.

Apre l’evento la Moda sport e bellezza del Brand VR46 non poteva essere altrimenti!!!! Sfileranno Quattordici ragazze che si contenderanno il titolo di Miss in tre momenti della sfilata: -Il Brand Acquadicocco Beach Wear di Beppe Fortunato negozio in esclusiva Red More di Gabicce Mare. -Giorno by Boutique Emanuela di Mirjana Bilali (Cattolica)/Ottica Cardinale di Cattolica -Sera by Proposta Due di Donatella Carburi Montecchio (PU) Verranno premiate le prime tre classificate : 1°Premio Un Weekend da sogno per due persone più Spa offerto dall’agenzia Viaggi EliKa di Montecchio (PU) /Prezioso gioiello punto luce offerto dalla storica Gioielleria Arzilli di San Marino ora anche in centro storico a Pesaro di Marco Arzilli. 2°Premio telecamera Evo4ks + wi-fi Cinema Nilox offerta da Trony Rio Salso di Cecchini Loris. 3°Premio un set completo di prodotti per la bellezza e cura della persona offerto dall’agenzia di Pesaro Yves Rocher responsabile di zona Orlandini Elisa Oltre a queste fasce e premi si aggiunge la fascia di – Miss Acquadicocco che regalerà un set completo moda mare, altra fascia -Miss Jaderparts di Iader Baiesi con il profumo di Iader e una targa personalizzata. La casa Cinematografica SC del regista Ascolano Claudio Sestili sceglierà una ragazza da inserire nel prossimo film nel 2020 dai contenuti legati al sociale con attori del calibro di Stefano Fresi. -Per Miss Teen Tavullia in Moto 2019 protagonista della sfilata il negozio storico Pinocchio Moda Kids Pesaro di Francesca Del Bene premierà la prima classificata con un buono spesa di abbigliamento.

Il logo è stato realizzato da Valentina Tentoni di Porto S. Elpidio verrà riproposto in dolcezza sottoforma di torta dalla pasticceria caffetteria Yuri di Tavullia accompagnato dall’ottimo e prestigioso vino dell’azienda Montecappone di Jesi di Gianluca Mirizzi. Il palco sarà abbellito dalle creazioni floreali di Liliana Stocchi Piante e Fiori di Tavullia e illuminato dalle splendide lampade di Fanluce Fano di Giacomo Carbonari. Una partnership importante è la presenza di Giuseppe Puzio Patron del Concorso Internazionale di bellezza Miss Grand International Italy verrà accompagnato dalla Miss Nazionale che il 25 Ottobre in Venezuela rappresenterà L’Italia, la mission del Concorso è vicina a tematiche sociali STOP the Warm and Violence, darà diverse fasce per accedere alla finale Regionale Marche del 2020.

Ci stiamo preparando a regalarvi una serata da sogno e divertimento!!! Si ringrazia : Hotel Gala, Dillo con una Maglietta di Enrico Cellini, Rogerio Parrucchiere Uomo /Donna di Cristina de Franca in collaborazione con Viera Hroudovà make up, Autocarrozzeria EuroCrisci e Agenzia Pratiche Auto di Peppino Crisci, Rcauto Fano vendita di auto usate di Riccardo Casettari. Fotografi Ufficiali Filippo Baioni, Paolo Orsoni, Loris Temeroli di Opificio Fotografico.

La giornata di sabato 14 Settembre inizio ore 18 Show Moto e Quad evolution con Roberto Poggiali direttamente da Italians Got Talent, alle 19 una sorpresa speciale con gli aeroplani acrobatici della 27Aerobatics di Fano, dalle 21 chiusura con il concerto della Revolution live Band.