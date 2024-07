Miss Grand International Italy, domani la selezione a Fano

Miss Grand International Italy è il tour italiano del concorso di bellezza internazionale Miss Grand International finalizzato a scegliere la candidata dell’Italia. Nel Gran Galà Internazionale si decreterà “la ragazza più bella del mondo”

FANO (PU) – Nelle Marche torna per il quarto anno consecutivo il concorso di Miss Grand International Italy.

Domenica 14 luglio alle ore 18 presso la location estiva del Mediterraneo Show Restaurant a Fano si terrà la selezione Regionale Marche di Miss Grand International Italy, tour italiano del concorso di bellezza internazionale Miss Grand International, il concorso più gettonato al mondo. Parteciperanno le ragazze in età compresa tra I 13/17 anni Mascotte e 18/28 anni Miss Grand.

L’evento è condotto e organizzato dall’agente Regionale Marche Francesca Guidi, che si è detta fiera di portare questo contest di Bellezza importante nella sua Regione, visto che ha anche uno scopo sociale a livello Internazionale NO war Stop violence ,patron Nazionale Giuseppe Puzio.

Stabilirà la classifica e decreterà le vincitrici delle due categorie una giuria di qualità composta da Luigi Diotalevi giornalista del Resto del Carlino, Mauro Rossi caporedattore de Il Pesaro, Gontrano Alessandri speaker radiofonico di Radio Incontro Pesaro, Giacomo Carbonari titolare di Fanluce illuminazione Fano.

In passerella le tendenze e i costumi colorati di Sanitaria del Porto Pesaro, l’uscita suggestiva e di classe del brand MaximeyMarina della designer di moda Marina Stepanenko, e le creazioni estrose e raffinate di Cristina Marrulli Fashion Design di Treia .

Gli ospiti in canto regaleranno momenti indimenticabili con le loro voci iniziando dall’artista emergente Andrea Budassi ,che ha già calcato palchi importanti e sarà accompagnato dal maestro Giacomo alla chitarra, la cantautrice Valentina Mazza si esibirà in un inedito testo e musiche create da lei stessa in collaborazione con la casa di produzione PMS studio.

Si preannuncia un pomeriggio dedicato alla moda ,alla bellezza e alla forza delle donne.

Le prime classificate nelle due categorie riceveranno un omaggio floreale di Fabio Creative Flowers ,oltre la fascia e la corona di Miss Grand International Italy.

Seguirà un apericena dedicato all’evento realizzato dallo chef del Mediterraneo Show Restaurant .

Si scoprirà chi accederà alla Finale Regionale e si brinderà al fascino delle ragazze marchigiane.