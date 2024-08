Miss Grand International Italy, la finale regionale a Pesaro

Presso la La Giara a Pesaro una ventina di ragazze sfileranno in passerella, per la fascia più ambita tra la categoria Miss Grand 18/28 anni e Miss Mascotte 13/17 anni

PESARO – Presso la location La Giara a Pesaro, il 18 agosto 2024, prenderà vita la Finale Regionale Marche del Concorso Internazionale di Bellezza Miss Grand International Italy, il primo concorso al mondo da tre anni .

Una ventina di bellissime ragazze provenienti da tutta la Regione sfileranno in passerella, per contendersi la fascia più ambita tra la categoria Miss Grand 18/28 anni e Miss Mascotte 13/17 anni.

A organizzare e condurre l’evento sarà Francesca Guidi agente Regionale Marche del concorso. Si apre il sipario con la cena realizzata dallo staff della Giara capitanata dai fratelli Scaglioni, onorata dice Francesca per questa collaborazione con il Patron Nazionale Giuseppe Puzio.

Programma

Si alterneranno diversi ospiti ,quindi non solo moda e bellezza ma anche spettacolo con l’esibizione di danza della Gimnall S.S.D Pesaro, la performance live di fuoco e ali di led con la splendida Nikita Queen, due cantanti Barbara Vagnini cantautrice con i suoi tormentoni estivi e Bjon Asllani dodicenne Albanese un vero talento residente nelle Marche, infine la chicca con Musical Center Dance in Music .

In passerella per questa serata importante la moda mare di Sanitaria del Porto Pesaro, Alice abbigliamento e accessori con abiti da cerimonia e da sera ,Cristina Marrulli Fashion Designer di Treia con le sue creazioni estrose di alta sartoria.

Scenografia con l’esposizione di opere astratte e colorate dell’artista Enrica Sparaventi, il cavaliere della serata arriva da Apecchio il giovane Matteo Parlani,mentre l’assistente coreografa Vanessa Remorino si alternera’ con Aida Kallushi.

Per il sociale la parola ad AIL Pesaro per i suoi cinquant’anni di attività a fianco dei pazienti e famiglie , doveva essere presente il Presidente Massimo Sierra purtroppo pochi giorni fa è deceduto prematuramente. Sarà presente il Dott. Marino Brunori dirigente di struttura semplice di Ematologia presso l’Ospedale S. Croce di Fano.

Si prospetta una serata ricca di emozioni ma saranno i giurati ad aver il compito più arduo nel decretare la classifica e dare la possibilità a due Miss Grand e Mascotte di accedere alla Finale Nazionale che si svolgerà il primo settembre a Roma.

Una giuria composta da:

Ivan Cottini ballerino, Stella Scarpa Beauty Personal Trainer, Nicholas Gallo Attore, Nicoletta Tagliabracci per Rossini TV, Gianluca Rocchetti avvocato tributarista, Alessio Zaffini giornalista, Luca Senesi giornalista, Massimiliano Ferrara direttore di Italian’s News, Mauro Rossi caporedattore de Il Pesaro, Gontrano Alessandri speaker di Radio Incontro Pesaro, Stefano Fabrizi caporedattore di Marcheinfinite, Emanuele Gambini campione del mondo di Triathle.

Oltre alla fasce ufficiali Nazionali verranno assegnate anche due fasce Regionali di Bulgherini Ascensori Srl e Alice abbigliamento e accessori Pesaro.

Tantissimi premi in palio… una finale Regionale Marche davvero al top, il box travel di Attualviaggi Pesaro, un anello d’oro disegnato e realizzato per questa serata da Emanuele Gambini orafo, omaggio floreale di Fiorista Latini, confanetti per l’estetica omaggio di Stella Scarpa Beauty Personal Trainer, sessione fotografica per la realizzazione di un look book professionale in salaposa fotografico Rodolfo Pompucci , gudget tricosistem e caffè strega dei Brand Nazionali,verranno poi consegnati i diplomi di partecipazione a tutte le partecipanti.

Le acconciature sono state affidate alle mani di Dino Le Coiffeur di Pesaro,infine Dj Max farà ballare.

L’appuntamento dunque è per domenica 18 agosto ore 20.30 Location La Giara di Pesaro per questa serata all’insegna della moda ,sociale, arte, divertimento e spettacolo.

Si ringrazia inoltre

Della Chiara Assicurazioni Itas, Edilpierantoni_srl , Live Show Events&Fun,Bilionaire

Macao