Meraviglia di Natale, il 7 dicembre accensione delle luminarie a San Severino

Sabato prossimo, in piazza del Popolo al via gli eventi previsti per le festività natalizie

SAN SEVERINO MARCHE – Sabato prossimo (7 dicembre) l’attesa cerimonia di accensione delle luminarie, alle ore 17,30 in piazza del Popolo, aprirà ufficialmente il programma natalizio del Comune di San Severino Marche. La festa sarà arricchita dall’animazione di Multiradio, che porterà musica e allegria per grandi e piccini.

Subito dopo, alle ore 18, i protagonisti saranno i bambini della Scuola dell’Infanzia e delle classi 1ª, 2ª e 3ª della Scuola Primaria, che incanteranno il pubblico con “Canzoni sotto l’albero”, un momento musicale dedicato alla magia del Natale.

Le celebrazioni continueranno domenica 8 dicembre con una giornata ricca di eventi: dalle ore 9, sempre in piazza del Popolo, Mercatino di Natale organizzato dalla Pro Loco con prodotti enogastronomici a chilometro zero e piccolo artigianato artistico. Sarà un’occasione imperdibile per trovare regali unici e sostenere il territorio. Sempre dalla mattina alle ore 9, le attività commerciali di via Garibaldi festeggeranno con la “Festa del Panettone”, un tributo al dolce simbolo delle festività natalizie. Nel pomeriggio, dalle ore 18, in piazza del Popolo spazio alla musica dal vivo con il “Concerto sotto l’albero”. Il gruppo Ibrido Pop String incanterà il pubblico con un repertorio di canzoni Disney e melodie natalizie.

Il programma delle festività natalizie proseguirà fino all’Epifania, con un calendario ricco di appuntamenti: concerti, mercatini, feste in piazza, tombolate, mostre, percorsi selfie e molto altro. Un’offerta pensata per rendere il Natale a San Severino Marche un’esperienza unica e indimenticabile.