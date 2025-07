Matelica, dalla Conferenza Regionale ok per l’Abbazia di Roti e Ipsia “Pocognoni”

MATELICA – «La Conferenza regionale ha dato il via libera a due importanti progetti di ricostruzione post-sisma a Matelica, nel Maceratese; si tratta dei progetti di fattibilità tecnico- economica dell’Ipsia “Pocognoni” e dell’Abbazia di Roti».

A darne notizia è il commissario straordinario alla ricostruzione, Guido Castelli, che prosegue: «Entrambi rappresentano un passo concreto verso la rinascita di Matelica, con interventi che coniugano sicurezza, tutela del patrimonio e valorizzazione del territorio. Ringrazio il lavoro costante di tutte le componenti coinvolte, dal Comune fino all’Ufficio Speciale Ricostruzione, passando per la Regione Marche guidata dal presidente Acquaroli».

«Accogliamo molto positivamente questa notizia e ringraziamo il Commissario Castelli e tutto l’Usr per aver dato corso a due importanti progetti che interesseranno la nostra città.

Nell’Abbazia di Roti, un luogo molto caratteristico che ha subito gravi danni dal sisma, si ridarà vita anche ad una struttura che sarà adibita all’accoglienza, mentre l’istituto Pocognoni è un istituto storico del nostro territorio e c’è bisogno di un intervento per renderlo ancora una volta più funzionale e sicuro per i nostri ragazzi. E’ una promessa mantenuta da parte dell’USR e del Commissario Castelli» sottolinea il sindaco Denis Cingolani.

Il primo intervento riguarda l’adeguamento sismico del corpo centrale dell’istituto professionale “Pocogononi”, sede di uffici e aule, situato in via Bellini. Il progetto, che vede

la Provincia nelle vesti di soggetto attuatore, ha un valore complessivo di 2.775.456 euro ed agirà sui blocchi 1 e 2, per una superficie di 2.800 metri quadrati circa.

Tra le azioni previste, il rinforzo di travi e nodi trave-pilastro, la demolizione e ricostruzione

di porzioni compromesse e l’adeguamento degli impianti. Le opere architettoniche saranno eseguite nel rispetto dell’aspetto originario dell’edificio.

Il secondo intervento riguarda il recupero della storica Abbazia di Roti, situata nella frazione di Braccano, complesso con origini precedenti all’anno 1000 che si sviluppa per 2.200 metri quadrati, di proprietà della Regione Marche ed in gestione all’Unione Montana Potenza Esino Musone. Gli eventi sismici del 2016/2017 hanno generato crolli di porzioni degli edifici presenti.

L’intervento ha un valore di 3,5 milioni di euro per il primo stralcio funzionale. Il progetto

prevede il miglioramento sismico e il consolidamento delle strutture dei fabbricati che compongono il complesso abbaziale, il rifacimento delle coperture e dei solai, la sistemazione dell’area esterna con percorsi di visita e l’installazione di un impianto di illuminazione architettonica. È prevista anche la rifunzionalizzazione di un fabbricato come punto di ristoro per i visitatori.