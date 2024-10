Marcialonga Lauretana, il primo novembre la 48°edizione

La Marcialonga Lauretana 2024, organizzata dalla dalla Nuova Podistica Loreto , propone un nuovo percorso interamente pianeggiante

LORETO – Appuntamento podistico di qualità venerdì 1°novembre a Loreto per la Marcialonga Lauretana. L’impegno messo in campo dalla Nuova Podistica Loreto sta già creando un’attesa molto viva per questa 48°edizione che assume una veste nuova rispetto agli anni passati.

In ricordo di Umberto Bruscoli, Vincenzo Greco, Stefano Falleroni, Orlando Morelli, Augusto e Massimo Arcangeletti, il clichè prevede la competitiva e la non competitiva di 10,1 chilometri sotto l’egida FIDAL, la passeggiata turistica di 4 chilometri e la minipodistica di 500 metri.

Il percorso approntato dagli organizzatori prevede in particolare la percorrenza di un tragitto di 10,1 chilometri tra le zone di Loreto Stazione (nuova sede di partenza e di arrivo) e di Scossicci con dislivello quasi zero. Un cambiamento in virtù della concomitanza con altri eventi cittadini nel centro di Loreto che hanno indotto gli organizzatori a spostare tutto il quartier generale a Loreto Stazione.

Altra novità di questa edizione 2024 è la medaglia per tutti i partecipanti. Ha come simbolo la cupola di Loreto ed è realizzata da uno degli sponsor della manifestazione (Creazioni Falasco).

Tra i servizi garantiti ai partecipanti il Cronometraggio Fidal Sigma (classifiche disponibili al sito https://marche.fidal.it/calendario e risultati, i partecipanti alla gara Km 10 non competitiva non saranno inseriti nella classifica), parcheggi liberi nelle adiacenze della zona di partenza, il ristoro all’arrivo e lungo il percorso, le docce e i servizi igienici presso il centro sportivo, la copertura assicurativa R.C.T., il servizio medico con ambulanza curato dalla Croce Rossa per tutti gli iscritti alla manifestazione, il pacco gara con prodotti alimentari e gadget per tutti gli iscritti da ritirare al termine della manifestazione.

GIOVEDI’ 31 OTTOBRE

Ore 17.00 – 19.00 ritiro pettorali presso sede via Villa Papa 24 a Loreto (uscita SS16 -Villa Musone).

VENERDI’ 1 NOVEMBRE

Ore 7.30 Ritrovo partecipanti via Pavarotti (zona stazione – Loreto).

Ore 7.30 – 8.45 Ritiro pettorali e iscrizioni non competitiva.

Ore 9.00 Partenza minipodistica categoria esordienti fino a 11 anni.

Ore 9.15 Partenza gara 10,1 chilometri competitiva ed a seguire passeggiata turistica.

Ore 10.40 Premiazioni gara 10 chilometri.

ISCRIZIONI E MODALITA’

Gara competitiva e non competitiva 10 euro.

Camminata e minipodistica: 5 euro.

Pagamento per i singoli ed i gruppi tramite bonifico bancario intestato a: ASD Nuova Podistica Loreto. Iban: IT 38E087 6537380000000000152, da inviare in copia a sigma.strada@fidalmarche.com e info@podisticaloreto.it per conferma di iscrizione.