Marcialonga Lauretana: il 2 novembre la 49esima edizione

La Marcialonga Lauretana prevede la competitiva e non, la passeggiata e la minipodistica

LORETO – A pochi giorni dal varo della 49esima edizione, il conto alla rovescia per la Marcialonga Lauretana è ufficialmente avviato con la Nuova Podistica Loreto impegnata nell’organizzazione per garantire un evento di successo domenica 2 novembre in collaborazione con il comitato di quartiere Loreto Stazione, l’AVIS Loreto e l’Associazione Loreto Stazione, sotto l’egida del comitato regionale FIDAL Marche.

In ricordo di Umberto Bruscoli, Vincenzo Greco, Stefano Falleroni, Orlando Morelli, Augusto e Massimo Arcangeletti, il clichè prevede la competitiva e la non competitiva di 10 chilometri, la passeggiata turistica di 4 chilometri e la minipodistica di 500 metri, tutto concentrato nella location di Loreto Stazione.

Il percorso

è quello consolidato dello scorso anno: 10 chilometri tra le vie di Loreto Stazione e la zona di Scossicci, con partenza e arrivo in via Pavarotti. Un tracciato veloce e accessibile, caratterizzato da un dislivello quasi zero, perfetto sia per gli agonisti che per gli amanti della corsa in relax. A fare da cornice, due scenari suggestivi sullo sfondo: la Basilica della Santa Casa e il Monte Conero che si affaccia verso il mare Adriatico.

Come lo scorso anno, è prevista la medaglia da finisher per tutti i partecipanti che ha come simbolo la basilica ed è realizzata da uno degli sponsor della manifestazione (Creazioni Falasco).

Le iscrizioni

alla gara competitiva dovranno pervenire entro le ore 24:00 di venerdì 31 ottobre nei seguenti modi: per le società sportive con tesserati FIDAL, tramite l’area riservata servizi on line http://tessonline.fidal.it/login.php . Per i singoli tesserati RUNCARD o EPS attraverso il sito timingrun.it consultando l’elenco degli eventi o inviando apposita e-mail a: sigma.strada@fidalmarche.com o timingrun@gmail.com allegando tessera e certificato medico.

Per la non competitiva poi è necessario essere in possesso di certificato medico non agonistico. Le iscrizioni per la gara non competitiva, la camminata e la gara esordienti saranno possibili in loco fino alle 8:45.

Queste le quote: 10 euro per la competitiva FIDAL e la non competitiva, 5 euro per la passeggiata e 2 euro per gli esordienti.

PROGRAMMA DOMENICA 2 NOVEMBRE

Ore 7:30 Ritrovo partecipanti Via Pavarotti (zona stazione – Loreto)

Ore 7:30 – 8:45 Ritiro pettorali e iscrizioni non competitive – zona partenza

Ore 9.00 Partenza minipodistica categoria esordienti da 5 a 11 anni

Ore 9.15 Partenza gara competitiva ed a seguire passeggiata turistica

Ore 10.45 Premiazioni gara