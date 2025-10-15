“Marche Storie / Poesia di teatri” a San Severino Marche

Il 25 e 26 ottobre, il 2 e 13 novembre la poesia si fa spettacolo e racconto con il Festival diffuso “Marche Storie – Poesia di teatri”

SAN SEVERINO MARCHE – La Città di San Severino Marche si prepara ad accogliere la quinta edizione di “Marche Storie – Poesia di teatri”, il festival diffuso promosso dalla Regione Marche, in collaborazione con Amat, Fondazione Marche Cultura, Consorzio Marche Spettacolo e in questo caso organizzato con la collaborazione e il patrocinio del Comune di San Severino Marche.

Le tappe settempedane della rassegna si concentrano su quattro date intense che spaziano dalla letteratura alla performance, dal teatro alla riscoperta dei luoghi storici.

Si inizia sabato 25 ottobre tra poesia e memoria. La giornata si aprirà nel segno della parola e della storia con “Un Caffè con l’Autore” alle ore 18 alla biblioteca comunale “Francesco Antolisei” dove verrà ospitato l’incontro con il poeta Davide Giuliodori. Sarà un momento per dialogare sull’arte del verso e sulla sua nuova raccolta, creando un prezioso scambio tra l’autore e il pubblico.

Alle ore 21, il foyer del teatro Feronia ospiterà “Le Età del Feronia”, una mostra documentaria che ripercorrerà la lunga storia di questo gioiello architettonico, simbolo della cultura cittadina. Alle ore 21,15 “Le Voci del Tempo – Le età dell’uomo”, spettacolo teatrale con la regia di Matteo Canesin e le coreografie di Alessandra Granata. La performance vedrà la partecipazione straordinaria dell’attore Giovanni Moschella e si preannuncia come un viaggio emozionante attraverso le tappe fondamentali dell’esistenza umana. Si ricorda che l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Domenica 26 ottobre

dalle ore 10, “Poesia in Cammino”, una suggestiva passeggiata letteraria (con prenotazione obbligatoria presso la Pro Loco) trasformerà i sentieri e gli angoli della città in tappe di un ritrovo letterario dove le parole prenderanno vita.

Nel pomeriggio, alle ore 17,30, concerto spettacolo “La Poesia nei Cantautori”. Al Feronia saranno di scena Tonino Monachesi insieme a Giovanni Damiani, Andrea Basili e Francesca Basili in un affascinante percorso sonoro che esplorerà come la poesia trovi eco e rinnovata espressione nel linguaggio della musica d’autore.

La rassegna “Marche Storie” tornerà poi domenica 2 novembre e giovedì 13 novembre.

Il 2 novembre alle ore 10 “Caccia alla Rima”, una divertente caccia al tesoro in rima, con ritrovo presso la Pro Loco, per andare alla scoperta ludica del territorio.

Il 13 novembre alle ore 18,00, invece, “Poeti a Confronto” nell’incontro con Gianluca D’Annibali ed Eugenio Ravo presso la biblioteca comunale “Antolisei”. Sarà un’ulteriore occasione di approfondimento e dibattito sul linguaggio poetico contemporaneo.

Il festival “Marche Storie”, la cui direzione artistica è affidata a Davide Rondoni e Paolo Notari, mira a riscoprire i borghi come custodi di un patrimonio narrativo, storico e poetico unico. “Raccontare le Marche attraverso i suoi bellissimi borghi con una ‘festa’ che abbraccia il territorio, dal mare ai monti, è l’obiettivo di questa nuova edizione”, sottolineano gli organizzatori.