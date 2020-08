Marche, importante primato tra le Regioni italiane: ecco quale

Unica ad aver immesso risorse nei conti dei cittadini. Piattaforma210, 60 milioni di pagamenti in due settimane a 60 mila beneficiari

REGIONE – La Regione Marche non si ferma neanche a Ferragosto. Proseguono i pagamenti ai beneficiari della Piattaforma210, che dall’ultimo resoconto di ieri, 10 agosto, sono 60 mila fatti in due settimane per un totale di somme erogate di oltre 60 milioni di euro. Come dire una media di 1000 euro a persona che ha già ricevuto i fondi sul proprio conto corrente.

Un record assoluto che ci pone la Regione Marche come unica Regione italiana ad aver già liquidato somme del bilancio regionale, non solo ad un numero così elevato di persone in pochissimo tempo, ma in assoluto ad aver reso immediatamente funzionale un’operazione di questo tipo: il beneficiario fornisce l’IBAN, arrivano i fondi nel conto corrente in tempi rapidissimi e i controlli si fanno dopo. Sono state ottimizzate a livello operativo, infatti, le piattaforme digitali già esistenti per specifici settori ( agricoltura, commercio, turismo, welfare-persone) SIAR, SIGEF, SIFORM . Altre Regioni hanno finora impostato una programmazione di questo tipo, ma nessuna ha ancora immesso risorse nei conti correnti dei cittadini.

Il presidente della Regione, apprendendo gli ultimi aggiornamenti dal Servizio Bilancio e Ragioneria, ne ha elogiato l’efficienza sottolineando che si tratta di un’ulteriore dimostrazione della concretezza tutta “marchigiana” e di un innovativo rapporto di vicinanza tra Pubblica Amministrazione e cittadino che potrà essere applicato anche in futuro.

Fonti ministeriali, infatti, avrebbero chiesto cosa stanno facendo le Marche che stanno “intasando” le procedure: in sostanza sono stati emessi in 2 settimane mandati di pagamento che in regime ordinario si farebbero in quasi tre anni. In particolare, i settori beneficiari e le risorse assegnate e liquidate già trasmesse alla banca: Turismo e cultura : 6 milioni e 156 mila euro; Infrastrutture e trasporti: 1 milione e 596 mila euro; Famiglie (per canone di locazione) : 1 milione e 411 mila euro Servizi sociali ed educativi: 12 milioni 367 mila euro; Politiche agroalimentari : 2 milioni e 70 mila euro; Attività produttive Lavoro – Istruzione: 27 milioni e 440 mila euro; Informazione/Editoria : 307 mila euro A queste somme si aggiungono ulteriori 9 milioni di fondi erogati e gestiti extra piattaforme.