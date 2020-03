Marche, il San Costanzo show online: come restare a casa e sorridere un po’

MARCHE – Il San Costanzo show dispensa risate online. Per sensibilizzare la campagna #iorestoacasa, i comici del San Costanzo Show, fin dai primi giorni dell’isolamento nazionale, hanno realizzato alcuni video che andranno in onda in tantissime Tv Regionali. Inoltre, sulla pagina Facebook della Compagnia tutti i giorni vengono ritrasmesse le storiche puntate delle trasmissioni televisive degli anni passati.

Da questa settimana una grande novità. I comici, in diretta dalle loro rispettive case, saranno protagonisti del “San Costanzo House Show” in collaborazione con le più importanti reti televisive Regionali delle Marche e della Romagna. Si è scelto di sperimentare un nuovo concetto di show televisivo in tempi di clausura. I personaggi più conosciuti del San Costanzo Show, Rosa della Cecca, Orietta Pedotti, Mirella Cartechini, Geoffrey Di Bartolomeo, Oscar Genovese e Davide Bertulli, intervistati da Daniele Santinelli, saranno pronti a dispensare 15 minuti di risate sul divano. Si tratta dunque di una trasmissione televisiva di intrattenimento per tutti, in questo complicato periodo, e al contempo un laboratorio sperimentale e uno strumento di comunicazione di preparazione per la nuova produzione teatrale che il San Costanzo Show sta elaborando e pianificando in tutti i teatri delle Marche grazie anche a sostegno della Regione.

Info su orari delle messe in onda e Tv su facebook, instagram, Twitter e sito San Costanzo Show.