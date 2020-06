Marche, centri estivi: l’assessore Bravi annuncia l’arrivo delle linee guida

ANCONA – “Oggi la ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti ha annunciato che auspicabilmente già nella giornata di domani usciranno le linee guida per i centri estivi, integrate con lo 0-3 e i soggiorni residenziali. La Regione Marche contemporaneamente provvederà a recepire le linee con decreto attuativo”. Lo annuncia l’assessore alla Famiglia Loretta Bravi.

“Con lo 0-3 – spiega Bravi – daremo così risposta a tutta l’utenza che in questi giorni è in attesa del provvedimento. I Centri estivi riapriranno a partire dalla prossima settimana. Oggi la ministra Bonetti ci ha convocato per trovare una convergenza tra i testi del protocollo condiviso tra Regioni e quello nazionale che risulta più “leggero” e flessibile. Un testo unico e condiviso permetterà la revisione dell’allegato al nuovo DPCM, auspicabilmente già nella giornata di domani. Tempi brevi sono previsti anche per l’erogazione effettiva dei 135 milioni destinati ai centri: con una procedura eccezionale e semplificata il ministero pagherà direttamente tramite Banca d’Italia i Comuni, in base al riparto virtuale tra Regioni. È stato un lavoro sinergico importante, che ci darà la possibilità di rispondere alle esigenze di bambine, bambini, adolescenti e delle loro famiglie”.