Marche, al via 3 nuovi corsi FSE 2014/20 contro la dispersione scolastica

SPINETOLI (AP) – Opportunità formative in settori importanti del sistema produttivo marchigiano è quanto potranno cogliere giovani del territorio, di età compresa dai 16 ai 19 anni, che si trovano nella difficile situazione di “NEET” ossia che hanno interrotto gli studi scolastici, che non lavorano o che non stanno frequentando corsi di formazione.

Si tratta di n. 3 specifici corsi biennali (2112 ore totali ognuno) che permettono di acquisire, al termine dell’iter formativo (circa 560 ore teoriche in aula, 580 di stage e 950 pratiche), la qualifica di III livello europeo in: “Operatore alla trasformazione alimentare”, o in “Promozione e accoglienza in strutture ricettive” o in “Operatore meccanico”.

Ogni percorso è rivolto ad un massimo 15 iscritti più 3 uditori.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Fores Marche, ente accreditato presso la Regione e finanziata con fondi FSE 2014/2020, rappresenta una preziosa occasione di approfondimento e nel contempo un valore aggiunto per gli stessi giovani destinatari che, alla presenza di docenti ed esperti della materia, potranno sviluppare competenze tecniche spendibili direttamente poi nel mercato del lavoro.

A differenza degli ordinari percorsi scolastici, nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale è prevista una maggiore quota ore di applicazione pratica attraverso l’Impresa Simulata, l’Alternanza Scuola-Lavoro o l’Apprendistato al fine di rafforzare il collegamento fra mondo scolastico e lavorativo.

Si ricorda che per ogni iscritto sarà a disposizione una borsa studio del valore economico di 400 euro commisurata anche alla frequenza dell’intera durata di ciascun corso.

La sede dei corsi è a Pagliare del Tronto in prossimità della stazione ferroviaria e servita da altri mezzi pubblici.

Per iscriversi o per avere ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet: www.foresmarche.it, visitare la pagina Facebook “Fores Marche” o chiamare il n. 3287180748.

La presentazione della domanda dovrà avvenire on-line, tramite posta A.R. o da consegnarsi presso la sede dell’ente promotore in via Accesso Stazione, 27 Pagliare del Tronto.