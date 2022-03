Mahmood con “Ghettolimpo Summer Tour” a San Severino

Il cantante reduce dal successo al 72esimo Festival di Sanremo, dove ha vinto assieme a Blanco con “Brividi”,si esibirà in Piazza del Popolo il 15 luglio 2022

SAN SEVERINO MARCHE – Il cantautore italo egiziano Mahmood ha ufficialmente annunciato, anticipando la notizia sui propri profili social, le date del Ghettolimpo Summer Tour. Si tratta di ben 12 concerti che lo porteranno a esibirsi nelle principali città e nei festival italiani.

Tra le mete scelte anche San Severino Marche dove si esibirà, nella centralissima piazza Del Popolo, il 15 luglio.

Prossimo alla partenza della tournée europea, il 23 aprile sarà al Bataclan di Parigi dove ha già fatto registrare il sold out, Mahmood ha collezionato il tutto esaurito anche negli show indoor di Parigi, Losanna, Londra, Madrid e di Torino, Milano, Roma, Firenze e Nonantola.

Autore e cantante seguitissimo dai giovani da mesi domina le top 10 italiane e internazionali ed è arrivato a collezionare 15 dischi di platino e 9 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero con quasi 1,5 miliardi di streaming totali all’attivo.

Reduce dal successo al 72esimo Festival di Sanremo, dove ha vinto assieme a Blanco con il brano “Brividi”, parteciperà presto anche all’Eurovision Song Contest di Torino, evento previsto per maggio. E proprio “Brividi” è risultata essere la canzone più ascoltata di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita.

Mahmood inaugurerà il tour estivo il 7 luglio alla Cavea Parco Della Musica di Roma e una settimana dopo sarà a San Severino Marche portando le sonorità dell’album “Ghettolimpo” (disco d’oro, pubblicato lo scorso giugno), per la prima tranche del suo tour.

“Torneremo finalmente a stare insieme in musica – commenta con soddisfazione l’ufficializzazione della date del live il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei – Sarà un evento per tutti, soprattutto per i giovani, ma mi piacerebbe vedere nella nostra straordinaria piazza tantissime famiglie come è già avvenuto in passato con altri concerti eventi. Mahmood rappresenta le giovani generazioni, è un leader per moltissimi teenager, la sua proposta non deluderà di certo. Siamo stati fortunatissimi ad esserci assicurati questa “tappa” di un tour che sta già facendo molto parlare di sé”.

