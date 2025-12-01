La “Madonna in trono con il Bambino e angeli musicanti” di Vittore Crivelli a Tolentino

Esposizione temporanea dell’opera di Vittore Crivelli, per la prima volta visibile al pubblico, nella hall dell’hotel Interno Marche, a Tolentino, fino all’11 gennaio 2026

TOLENTINO – Ogni anno, in concomitanza con l’inizio del periodo natalizio, la Fondazione Design Terrae porta presso l’Hotel Interno Marche un’opera d’arte che tocca il tema della Natività; un’iniziativa che omaggia la grande passione per l’arte del Presidente Franco Moschini.

Nel 2024 la hall dell’ex Villa Gabrielli ospitò un’installazione di video arte, “Sol Invictus”, opera del giovane artista maceratese Tommaso Cherubini.

Quest’anno un’opera di Vittore Crivelli, un autentico gioiello, per la prima volta visibile al pubblico, la “Madonna in trono con il Bambino ed angeli musicanti”, è esposta nella hall dell’hotel a partire da ieri 30 novembre, giorno dell’Avvento, grazie alla disponibilità di un privato mecenate e al supporto di Fondazione Carifermo.

Il professore Stefano Papetti, Curatore scientifico delle Collezioni Comunali di Ascoli Piceno, parlando di Vittore Crivelli dice: “raggiunse Fermo nel 1481 risiedendo nella città per quasi venti anni, durante i quali realizzò straordinari polittici destinati alle istituzioni religiose del Fermano, del Maceratese e dell’Ascolano.”

E ancora, riguardo la prestigiosa opera in esposizione: “il pennello dell’artista indugia nel ritessere le elaborate trame dei preziosi velluti controtagliati di produzione veneziana, nel descrivere con minuzia da orafo i gioielli e gli ornamenti che decorano a profusione le immagini dei Santi e della Vergine, nel riprodurre con attenzione da botanico i fiori e i frutti che, composti in festoni di matrice mantegnesca, completano le scenografiche messe in scena.”

Il dipinto resterà esposto gratuitamente al pubblico per tutta la durata delle festività natalizie sino all’11 gennaio 2026.