“Madame Show”, il 4 febbraio in scena a San Severino Marche

Al Teatro Feronia la compagnia Teatro in Bilico in una commedia musicale dal ritmo incalzante tra inganni, sotterfugi, passati nascosti che tornano e storie presenti che evolvono in modo inatteso

SAN SEVERINO MARCHE – La compagnia Teatro in Bilico torna sul palco del prestigioso teatro comunale Feronia di San Severino Marche. Sabato 4 febbraio, alle ore 21, porterà in scena la spassosissima commedia “Madame Show”.

La storia è quella di un teatro molto famoso che mette in scena spettacoli unici composti da sole donne piene di talento e bellezza: il teatro è sempre gremito e il pubblico impazzisce all’ingresso delle ballerine, delle cantanti e della show girl Madame Grace. Ma oggi non è più così. Il “Madame Show” è un teatro dismesso, chiuso, silenzioso. Grace è rimasta a vivere lì, insieme al suo fedelissimo maggiordomo e alle ex ballerine e cantanti dello show. Madame non si dà pace all’idea di non poter più fare quello per cui è nata e al fatto di tenere le luci del palco spente.

Un giorno però succede qualcosa di inaspettato: due ladri, alquanto inesperti, si intrufolano nel teatro credendo sia un appartamento da svaligiare e si imbattono nella furia delle girls che, nel cuore della notte, trovano due estranei nel loro teatro. I due malcapitati, in realtà, sono due disperati che tentano di fuggire dalle minacce di un cattivissimo boss di quartiere che ha giurato loro di farli secchi se non ripagano un debito di gioco. Le ragazze, impietosite e anche attratte da due uomini, decidono di nascondere i due nel teatro all’insaputa di tutti e soprattutto di Grace. Ma il temutissimo boss scopre la tresca e irrompe nel quieto vivere che fino a poco prima governava il teatro, risvegliando così Madame e le sue girls dal torpore e rimettendo in moto l’attività del “Madame Show”.

“La storia è un intreccio di inganni, sotterfugi, passati nascosti che riaffiorano e storie presenti che evolvono in modo inaspettato e a volte rocambolesco – spiega Giulia Giontella, che firma regia e testi – “Madame Show” crea sempre un’attesa, in ogni scena e nel finale; come il tamburo rullante che, al circo, preannuncia il salto mortale del trapezista e lo chiude con un colpo di piatti”.

Teatro in Bilico è un’associazione nata grazie a un gruppo di persone che hanno voluto esprimere il semplice intento di ritrovarsi, di vivere e condividere una passione. Il gruppo si è costituito nell’estate del 2015 in occasione dell’allestimento dello spettacolo “Come una carezza. Il viaggio di Camilla Battista Varano” che è stato messo in scena per festeggiare il quinquennio della canonizzazione della santa molto venerata e amata a Camerino, sua città natale, e nel territorio circostante oltre ad essere molto apprezzata nel mondo e tra i fedeli per i suoi scritti, le sue opere e la sua meravigliosa storia.