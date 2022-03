Macerata, “Wiki Loves Monuments 2021”: la mostra all’Ecomuseo

MACERATA – Dal 20 marzo al 3 aprile 2022 il Centro Visite dell’Ecomuseo Villa Ficana ospiterà la mostra dedicata alle fotografie vincitrici del concorso Wiki Loves Monuments Marche 2021.

Wiki Loves Monuments è il più grande concorso fotografico al mondo organizzato dalle comunità di Wikipedia che invita tutti i cittadini a documentare la propria eredità culturale realizzando fotografie con licenza libera, nel pieno rispetto del diritto d’autore e della legislazione italiana in merito.

L’ iniziativa, che contribuisce alla libera condivisione su internet di contenuti relativi alla valorizzazione e conservazione di siti culturali e monumenti in tutto il mondo, ha festeggiato proprio nel 2021 i 10 anni. L’Ecomuseo ha partecipato a questa edizione del concorso fotografico organizzando il 12 settembre scorso una wiki visita nel borgo per far conoscere e scoprire ai numerosi partecipanti gli scorci più belli e suggestivi per poi fotografarli.

“L’ecomuseo, che comprende l’intero borgo di case in terra e nato per valorizzare le risorse ambientali, storiche e culturali del territorio e dei suoi abitanti nell’ottica dello sviluppo locale sostenibile attraverso la realizzazione di itinerari di tipo esperienziale, laboratori didattici, approfondimenti tematici – interviene l’assessore alla Cultura Katiusciua Cassetta -, è sempre più luogo inserito nel circuito del Polo museale della città in cui si svolgono eventi di qualità per la giusta valorizzazione del territorio della sua cultura e delle tradizioni, dialogando anche con nuove modalità di comunicazione”.

L’edizione dedicata alle Marche ha visto vincitore del 1° premio lo scatto di Luis Gino Borsella, dedicato all’Arco di Trionfo di Belforte del Chienti, residente nel borgo di Villa Ficana, Federica Tamburini ha vinto il 2° premio con lo scatto di una vetrata di Villa Vitali a Fermo, mentre la rotonda di Senigallia fotografata da Gabriele Cabassi si è aggiudicata il 3° posto.

La mostra verrà inaugurata domenica 20 marzo alle 16.30 e sarà visitabile gratuitamente al Centro Visite dell’Ecomuseo Villa Ficana, Borgo Santa Croce n. 87 a Macerata il lunedì, martedì, mercoledì dalle 9 alle 13 giovedì, venerdì, sabato dalle 13 alle 18.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto della normativa anticontagio Covid 19 e per l’ingresso alla mostra ‘ necessario il Green Pass rafforzato.

Prenotazione visite al numero 0733/470761 (orario ufficio) o all’email museovillaficana@gmail.com

Informazioni sul sito www.ecomuseoficana.it e sulla pagina Facebook EcomuseoVillaFicana.