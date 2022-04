Macerata, cerimonia religiosa del Venerdì Santo: modifiche alla viabilità

MACERATA – In vista della cerimonia religiosa del Venerdì santo in programma il 15 aprile 2022, con partenza alle 21, dalla chiesa del Sacro Cuore, il Comando della Polizia locale di Macerata ha messo un’ordinanza per regolare temporaneamente la circolazione nelle zone interessate dall’iniziativa.

Il provvedimento prevede per l’intera durata della manifestazione il divieto di sosta con rimozione forzata valido dalle 19 alle 23 nelle seguenti vie/piazze:

– via Carducci su ambo i lati dall’intersezione con corso Cairoli fino all’intersezione con via Cucchiari;

– corso Cairoli sul lato destro, secondo il senso di marcia dei veicoli, dall’intersezione con via Carducci fino a piazza Nazario Sauro; su tutto il lato opposto, prolungamento del divieto di fermata fino alle ore 23, piazza Nazario Sauro, piazza Mazzini, piazza della Libertà, lungo corso della Repubblica fino all’incrocio con piazza Vittorio Veneto, via Padre Matteo Ricci, via Lauro Rossi, via Ciccarelli, Rampa Zara, su ambo i lati, dall’incrocio con viale Leopardi a via Zara, via Zara e via Don Minzoni;

– sospensione momentanea della circolazione stradale con interdizione per tutte le categorie di veicoli eccetto in emergenza e soccorso, lungo il percorso della manifestazione pubblica: corso Cairoli, piazza Nazario Sauro, viale Diomede Pantaleoni, viale Leopardi, Rampa Zara, via Zara, via Don Minzoni, piazza Libertà, corso Repubblica, via Padre Matteo Ricci, via Lauro Rossi, via Ciccarelli e piazza Mazzini.

Altri provvedimenti per garantire la fluidità della circolazione riguardano:

– la chiusura temporanea di via Carducci durante lo svolgimento della manifestazione, di via Merelli direzione via Carducci con deviazione a sinistra per i veicoli proveniente da via De Amicis, di viale Trieste in corrispondenza dell’intersezione con viale Don Bosco, con deviazione a destra di tutti i veicoli verso viale Don Bosco, con eccezione dei mezzi di emergenza e di polizia e per i veicoli proveniente da via Pannelli;

– chiusura al traffico di via Pancalducci direzione corso Cairoli in corrispondenza della rotatoria, con deviazione in via Braccialarghe, di tutti i veicoli eccetto quelli in emergenza, di polizia e dei residenti in via Severini;

– deviazione a destra in via Pancalducci, per i veicoli proveniente da via Gigli;

– temporanea apertura al traffico di via Bastianelli per permettere l’uscita e l’entrata dei soli residenti e autorizzati in via Nana e via Moie nonché direzione obbligatoria a sinistra in viale Trieste per i veicoli in uscita da via Pannelli;

– chiusura al traffico in Borgo San Giuliano per i veicoli diretti in viale Leopardi, che da via Severini si dirigono verso corso Cairoli (gli stessi dovranno uscire verso via Pancalducci).