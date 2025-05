Macerata, tunisino espulso e accompagnato alla frontiera di Fiumicino

L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, destinatario di due provvedimenti di respingimento e coinvolto in un’aggressione con utilizzo di armi a Civitanova, è stato raggiunto da un nuovo provvedimento di espulsione

MACERATA – Prosegue l’attività della Polizia di Stato per contrastare i reati legati al fenomeno dell’immigrazione clandestina con la conseguente espulsione dal territorio nazionale per i soggetti irregolarmente presenti in Italia.

Lo scorso 27 maggio il Questore di Macerata ha disposto l’accompagnamento immediato alla frontiera aerea di Roma Fiumicino di un cittadino tunisino di 25 anni, irregolare sul territorio nazionale, rintracciato nel comune di Civitanova Marche dal personale dell’Arma dei Carabinieri.

Infatti l’extracomunitario, coinvolto in un’aggressione mediante l’utilizzo di armi avvenuta nelle prime ore del mattino del 21 aprile 2025 nei pressi del municipio di Civitanova Marche, dopo ulteriori accertamenti è risultato inottemperante ai provvedimenti di respingimento alla frontiera emessi dal Questore di Siracusa e dal Prefetto di Macerata nel 2022.

Stante dunque l’irregolarità della posizione dello straniero sul territorio nazionale, il Prefetto di Macerata ha emesso un nuovo provvedimento di espulsione che, previa convalida dell’Autorità Giudiziaria, veniva eseguito dal Questore di Macerata che ne ha disposto l’immediato accompagnamento alla frontiera di Roma Fiumicino per l’imbarco su un volo di linea diretto a Tunisi da parte di agenti della Polizia di Stato specializzati.