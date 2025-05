Macerata, sventato un furto in un supermercato

MACERATA – Personale dell’U.P.G. e S.P. della Questura di Macerata nella decorsa notte è intervenuto presso il supermercato “Coal Il Market Plus” sito in Via Marche di Macerata, ove un dipendente aveva notato un furgone “sospetto” parcheggiato nei pressi dell’esercizio. Tre individui travisati da passamontagna si sono dati a precipitosa fuga a piedi, abbandonando il mezzo sul posto.

All’interno del furgone, asportato nella medesima notte in Macerata ed il cui furto è stato poi denunciato negli uffici della Questura, veniva rinvenuta una cassaforte, integra, che i malviventi avevano poco prima asportato dall’esercizio commerciale ove avevano fatto accesso dopo avervi praticato un foro in una parete laterale. Nello stesso mezzo venivano altresì rinvenuti degli arnesi da scasso verosimilmente utilizzati in precedenza dai fuggitivi.

Sono in corso accertamenti per divenire all’identificazione degli autori.