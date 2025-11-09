“Macerata segreta sotterranea”, il 15 e 16 novembre le visite guidate

MACERATA – Si torna al “Trekking in Città” con “Macerata Insolita”, il marchio che contraddistingue ormai l’Associazione turistico-culturale “Macerata by Marche” – Guide Turistiche a Macerata e nelle Marche che ha sempre proposto degli itinerari particolari, delle passeggiate con visite guidate mirate a scoprire i luoghi cittadini poco conosciuti, a volte nascosti e misteriosi. Con la nuova edizione di “Macerata segreta sotterranea”, in programma il 15 e 16 novembre, si potrà scoprire una parte delle cavità cittadine che si ramificano in grotte e cunicoli artificiali e non, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Macerata.

Anche quest’anno, oltre agli imponenti ambienti ipogei del settecentesco Palazzo Buonaccorsi, di proprietà comunale, a grande richiesta si ripropone, in esclusiva, un vasto complesso sotterraneo privato con un percorso ricavato nelle fondamenta di un grande edificio del XVIII secolo, situato in pieno centro storico (Palazzo Narducci – Boccacio). I visitatori potranno discendere in sicurezza i tre livelli interrati fino a circa 20 m. e saranno piacevolmente sorpresi di assistere ad una performance teatrale con ambientazione storica. Durante gli spostamenti da un luogo all’altro tante curiosità, aneddoti e leggende in compagnia delle guide turistiche abilitate.

Un’altra novità del Trekking è la visita alla Mostra Giubilare temporanea “Immagini di maternità – La bellezza della vita che nasce”, allestita nella Cripta della Basilica della Misericordia, amatissima Chiesa cara a tutti i Maceratesi, a cura della Diocesi di Macerata. L’esposizione è parte integrante del Progetto per il Giubileo 2025 “Pellegrini di Speranza”, promosso dalla Conferenza Episcopale Marchigiana (CEM), patrocinato e sostenuto dalla Regione Marche. La Mostra sarà quindi visitabile dai partecipanti al Trekking, accompagnati sia dai Curatori della Mostra sia da Guide Turistiche abilitate e Storici dell’Arte. La visita alla mostra, riservata ai partecipanti al Trekking, è facoltativa e gratuita, e sarà effettuata secondo la nostra organizzazione in base agli orari delle visite guidate ai sotterranei.

Nelle giornate dei Tour di “Macerata segreta sotterranea” si riproporrà l’aperitivo tematico

esclusivo “Macerata Segreta” nel locale “Centrale Macerata” in piazza della Libertà, al costo di € 8 a persona. È richiesta la prenotazione al numero 340 4177177 (solo Whatsapp).

Le visite guidate nel sottosuolo di Macerata si svolgeranno in collaborazione con esperti speleologi e guide turistiche abilitate.

Orario di partenza delle visite guidate:

– sabato 15 novembre: ore 15:00 / 16:00 / 17:00;

– domenica 16 novembre: ore 10:00 / 11:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00.

Punto di partenza del Trekking

– presso il punto accoglienza allestito nel cortile di Palazzo Buonaccorsi (via Don Minzoni, 24).

Informazioni percorso:

– tempo di percorrenza: 2 ore circa;

– lunghezza: km 1,5 circa;

– difficoltà: media – per la presenza di umidità diffusa e modeste infiltrazioni d’acqua, l’accesso alle cavità artificiali sarà consentito solo se muniti di idoneo abbigliamento e calzature.

Informazioni importanti:

– per motivi tecnici, logistici e di sicurezza l’accesso ai sotterranei sarà consentito ai gruppi composti da non più di 15 persone e ai bambini di età superiore ai 6 anni;

– per motivi di sicurezza i partecipanti saranno muniti di caschetti e torce;

– ogni partecipante di età adulta sarà tenuto a compilare una liberatoria prima della partenza.

Quota di partecipazione:

€ 18,00 a persona / € 10,00 ridotto bambini da 6 a 10 anni.

Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti e comunque, entro giovedì 13 novembre 2025 al numero 340 4177177 (messaggio Whatsapp).

Per modalità di pagamento contattare sempre lo stesso numero.