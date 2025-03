“Macerata sotterranea”, il 12 e 13 aprile le visite guidate

La novità di questa edizione è una visita esclusiva alle nuove grotte private di Palazzo

Narducci – Boccaccio

MACERATA – Si torna al “Trekking in Città” con “Macerata Insolita”, il marchio che contraddistingue ormai l’associazione turistico-culturale Macerata by Marche Guide Turistiche Nelle Marche che, con il patrocinio del Comune di Macerata, propone itinerari insoliti, passeggiate con visite guidate mirate a scoprire i luoghi cittadini poco conosciuti, a volte nascosti e segreti.

E’ in arrivo la nuova edizione di “Macerata Sotterranea”, per scoprire una parte del sottosuolo della città che è pieno di grotte e gallerie artificiali. Quest’anno in aggiunta una grande novità: insieme agli imponenti sotterranei del settecentesco Palazzo Buonaccorsi, di proprietà del Comune di Macerata, una visita esclusiva ad alcune grotte private, mai visitate.

Si tratta in particolare di un vasto complesso sotterraneo privato che si trova nel centro storico della città in un palazzo settecentesco, sviluppato su tre livelli con un percorso affascinante, con un pozzo nell’ultimo livello alla profondità di circa 20 metri.

Dichiarazione dell’Assessore Sacchi sulla Macerata Sotterranea

“Ritorna un’iniziativa che nelle passate edizioni ha riscosso un grande successo di partecipazione e interesse. Si tratta delle visite al patrimonio nascosto che si snoda nel sottosuolo della nostra città, intriso di storia e mistero, grazie a grotte e gallerie artificiali, molte delle quali rimangono sconosciute ai più – interviene l’assessore al Turismo Riccardo Sacchi –. Con ‘Macerata sotterranea’ avremo l’opportunità di scoprire questi luoghi affascinanti, permettendo ai cittadini, ai visitatori e ai turisti di immergersi in un’esperienza unica.

Le visite guidate offriranno l’occasione di esplorare queste meraviglie sotterranee, rivelando non solo la bellezza architettonica di Macerata, ma anche il suo profondo legame con il passato. La Macerata Sotterranea rappresenta dunque un vero e proprio patrimonio identitario della nostra città, capace di generare interesse e curiosità. Sono certo che questa iniziativa avrà positive ricadute sul turismo locale, contribuendo a promuovere la nostra città come una meta imperdibile per chi desidera scoprire tesori nascosti e vivere insieme un’esperienza ricca di fascino e scoperta”.

All’interno dei sotterranei privati i visitatori saranno intrattenuti da un intermezzo teatrale con ambientazione storica.

“Dopo le diverse edizioni di “Macerata Sotterranea” che hanno sempreriscontrato un grande successo – commenta Elena Prokopenko presidente di Macerata by Marche – promosse e organizzate dalla nostra associazione, in stretta collaborazione con il Comune di Macerata e qui ringrazio l’assessorato allo Sport e al Turismo per aver appoggiato sempre l’iniziativa, dimostrando in modo continuo disponibilità e sensibilità, avevo l’intenzione di ampliare il progetto con le nuove realtà, pubbliche o private. Alla fine, dopo una lunga e continua ricerca, sono risalita ad una nota famiglia di imprenditori maceratesi, proprietaria dei sotterranei bellissimi di Palazzo Narducci – Boccaccio, che si è resa subito disponibile a collaborare ed anche in futuro per le nostre prossime iniziative esclusive”.

Le visite guidate ai sotterranei si svolgeranno sabato 12 e domenica 13 aprile in collaborazione con gli esperti speleologi e guide turistiche abilitate.

Orario di partenza delle visite guidate

Sabato 12 aprile: ore 15:00 / 16:00 / 17:00

Domenica 13 aprile: ore 10:00 / 11:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00

Il ritrovo e la partenza per le visite è al punto accoglienza che verrà allestito nel cortile di Palazzo Buonaccorsi (via Don Minzoni, 24).

Informazioni

Tempo di percorrenza: 2 ore circa

Lunghezza: km 1,5 circa

Difficoltà: media – per la presenza di umidità diffusa e modeste infiltrazioni d’acqua, l’accesso alle cavità artificiali sarà consentito solo se muniti di idoneo abbigliamento e calzature. Per motivi tecnici, logistici e di sicurezza l’accesso ai sotterranei sarà consentito ai gruppi composti da non più di 15 persone e ai bambini di età superiore ai 6 anni;

Per motivi di sicurezza i partecipanti saranno muniti di caschetti e torce e ogni partecipante di età adulta sarà tenuto a compilare una liberatoria prima della partenza.

Quota di partecipazione

€ 16,00 a persona / € 8,00 euro ridotto bambini da 6 a 10 anni.

Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti e comunque, entro giovedì 10 aprile al numero 340 4177177 (solo Whatsapp).

Al termine dei tour poi la possibilità di gustare l’Aperitivo esclusivo “Macerata Segreta” al “Centrale Macerata”, piazza della Libertà, al costo di € 8 a persona. E’ richiesta la prenotazione.