Macerata, per la rassegna “Angelo Perugini” va in scena “Non ti conosco più!”

Il 16 novembre prossimo, al Teatro Lauro Rossi di Macerata, torna il teatro amatoriale con “Non ti conosco più!” di Aldo De Benedetti brillante commedia tra ironia e tenerezza, risate e malinconia
MACERATA – Nuovo appuntamento con il teatro amatoriale della 57esima Rassegna Nazionale d’Arte Drammatica “Angelo Perugini”, in programma al Teatro Lauro Rossi dal 9 novembre al 14 dicembre 2025. Affidata alla direzione artistica e organizzativa del GAT Marche, su incarico del Comune di Macerata, la manifestazione propone cinque appuntamenti dedicati alle migliori compagnie italiane, per celebrare un teatro fatto di passione autentica, cura del gesto scenico e voglia di comunicare con il pubblico.
Domenica 16 novembre, alle ore 17.30 la compagnia La Piccola Ribalta di Pesaro porta in scena la brillante commedia degli equivoci di Aldo De Benedetti “Non ti conosco più!” : una riflessione ironica sull’identità e sul gioco dei ruoli nella vita di coppia tra equivoci, affetti e il mistero dell’amore.
La storia
Luisa improvvisamente non riconosce più il marito Paolo… e lo caccia di casa.
Paolo, disperato, chiama un medico… ma Luisa scambia anche lui per il marito!
E quando il professore crede di aver capito tutto… arriva un colpo di scena che lascia tutti senza parole.
Biglietteria dei teatri 0733 230735