Macerata Racconta, da oggi le prenotazioni per gli incontri al BPER Forum

MACERATA – La decima edizione del festival letterario Macerata racconta, in programma dal 30 giugno al 4 luglio, si svolgerà in tre luoghi simbolo del centro storico cittadino: la Galleria Scipione, l’Orto dei Pensatori in via Illuminati e piazza Vittorio Veneto, dove sarà allestito il palco principale BPER Forum.

Tutti gli incontri del festival sono gratuiti, ma per i sette previsti al BPER Forum è necessario prenotarsi, a partire da oggi, sabato 26 giugno alle ore 10. Per gli altri luoghi invece non è richiesta la prenotazione e l’ingresso è consentito fino ad esaurimento posti.

I sette incontri per cui è prevista la prenotazione sono: 1 luglio ore 21,15 incontro con il giornalista Riccardo Iacona autore e conduttore della trasmissione “Presa Diretta” della Rai e autore del libro “Mai più eroi in corsia”, dedicato alla pandemia; 2 luglio ore 18,30 incontro con Franco Arminio, noto poeta e paesologo, e il suo ultimo libro “Lettera a chi non c’era”. A seguire alle 21,15 il talk impossibile, condotto da Edoardo Camurri e Pietro del Soldà, tra Padre Matteo Ricci, Giacomo Leopardi, Dolores Prato e Mario Dondero; 3 luglio alle 18,30 ultima tappa del tour ufficiale del Premio Strega per la presentazione della cinquina finalista. A seguire alle 21,15 l’incontro con il giornalista e critico musicale di Repubblica e Radio 2 Gino Castaldo che, attraverso immagini e canzoni, ripercorrerà un periodo fondamentale per la musica Italiana da fine anni 50 alle soglie del 2000; 4 luglio alle 18,45 lo scienziato di fama mondiale Stefano Mancuso in una lezione sulle meraviglie del pianeta verde e su cosa ci insegnano le piante. A conclusione del festival, sempre il 4 luglio, alle 21,15 per celebrare il centenario della stagione lirica maceratese l’evento in collaborazione con Macerata Opera Festival e Associazione Sferisterio che vede protagonista il giornalista e melomane Alberto Mattioli intervistato da Barbara Minghetti e Francesco Lanzillotta. L’incontro sarà arricchito dalle arie musicali eseguite da Cesarina Compagnoni e cantate dalla soprano Maritina Tampakopulos.

Per prenotare basta accedere alle schede del singolo incontro tramite il sito www.macerataracconta.it o tramite il sito o l’APP di EventBrite.