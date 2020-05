“Macerata racconta at home”, gli appuntamenti dal 20 al 23 maggio

L’anteprima della decima edizione della festa del libro sarà in diretta facebook

Arriva con un’anteprima di cinque appuntamenti, dal 20 al 23 maggio, il festival Macerata Racconta, la festa del libro organizzata dall’associazione conTESTO in collaborazione con il Comune di Macerata.

Tutti gli appuntamenti saranno visibili esclusivamente tramite la diretta facebook che verrà trasmessa sulla pagina della manifestazione raggiungibile a questo indirizzo: https://www.facebook.com/mcracconta

“Questi sarebbero stati i giorni di Macerata Racconta e, nonostante la situazione emergenziale, abbiamo deciso di volerci essere, dando continuità al nostro progetto con questa piccola rassegna on line che vuole anticipare la decima edizione del festival, dedicata alle Meraviglie, che per il momento abbiamo dovuto posticipare a novembre” dice Giorgio Pietrani direttore artistico della manifestazione.

“Non ci accontentiamo del virtuale: Macerata Racconta da 9 anni è teatri pieni, cene con gli scrittori, grandi confronti con le scrittrici, correre da una parte all’altra della città per non perdere gli eventi, un bella scorta di libri delle case editrici indipendenti alla Fiera Marche Libri. Tutto questo non c’è quest’anno. Ma non rinunciamo a raccontare libri e a sperimentare altri modi per incontrarci. È come conquistare altri spazi, in attesa di incontrarci di nuovo live quando faremo una grande festa. Auguri per i tuoi 10 anni, Macerata Racconta!” sono le parole dell’Assessora alla cultura, Stefania Monteverde.

I primi tre incontri, previsti per il 20, 21 e 22 maggio sempre alle 18,30, sono curati dalla scrittrice, giornalista e critica letteraria Chiara Valerio, che già da 4 anni partecipa come guest director di una sezione del festival.

20 maggio – La Vita è Meravigliosa – ore 18,30

Chiara Valerio incontra Ginevra Lamberti e Fuani Marino

Due giovani autrici italiane, malinconiche e comiche, che ci accompagnano attraverso due romanzi eccezionali nella grande avventura di superare il dolore, la perdita, la mancanza. E, fatto questo, di superare anche l’asfittico sé che tutti ci ossessiona.

Ginevra Lamberti, Perché comincio dalla fine, Marsilio

Fuani Marino, Svegliami a mezzanotte, Einaudi

21 maggio – Tra quattro mura: guida sentimentale – ore 18,30

Chiara Valerio dialoga con Luca Scarlini

Dopo due mesi di confino ciascuno nelle proprie stanze, i due ospiti si interrogano sulla differenza, se c’è, tra raccontare una casa abitata da artisti e da intellettuali e raccontare una casa comune. Esistono case comuni? O il fatto che sia nostra la rende comunque speciale. Una sintesi della casa e dei sentimenti che ci stanno intorno a partire da Teatri d’amore (nottetempo) di Luca Scarlini

22 maggio– Si, viaggiare … – ore 18,30

Chiara Valerio

Questa volta in solitaria, Chiara Valerio propone tre viaggi da realizzare restando comodamente a casa, grazie al potere evocativo della scrittura. Un viaggio metafisico verso l’oriente con Lo Scimmiotto di Wu Ch’êng-ên(traduzione di Adriana Motti, Adelphi), un viaggio in Russia e nella letteratura russa con A mosca! A mosca!(diSerena Vitale, Mondadori), e un viaggio fantascientifico e filosofico nello spazio,sotto la guida di Kelvin lo psicanalista di Solaris(di StanislawLem, traduzione di Vera Verdiani, Sellerio).

Il sabato 23 maggio invece sono previsti due appuntamenti dedicati ai bambini e alle famiglie:

Alle ore 18 con Lucia De Luca che condurrà la fase finale dell’ottava edizione del Premio Macerata Racconta Giovani rivolto agli studenti degli Istituti Comprensivi di Macerata.

Alle 21,15 Simone Maretti darà vita, con la sua straordinaria capacità narrativa e affabulatoria, al racconto di Gianni Rodari: C’era due volte il Barone Lamberto.

“Prima dell’inizio di questa tragica pandemia, avevamo già avviato le attività rivolte al mondo scolastico. Volevamo quindi completare il percorso iniziato per non disperdere il lavoro fatto dagli studenti e dai loro insegnanti. Inoltre, con Simone Maretti abbiamo deciso di omaggiare Gianni Rodari, di cui ricorre il centenario dalla nascita, dedicando a una sua opera la nostra notte dei racconti.” spiega Giorgio Pietrani.

A questi incontri si aggiunge quello con Viola Ardone, autrice del successo editoriale Il Treno dei bambini (Einaudi), realizzato, sempre on line, il 15 maggio e riservato agli studenti del Liceo Leopardi di Recanati nell’ambito del laboratorio di approfondimento storico. La registrazione di questo incontro sarà presto disponibile sul canale Youtube di Macerata Racconta.

Tutte le informazioni e le schede dettagliate relative ai cinque appuntamenti dell’anteprima sono raggiungibili sul sito www.macerataracconta.it oppure possono essere richieste scrivendo a info@macerataracconta.it o alla pagina facebook di MacerataRacconta.