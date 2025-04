“Macerata Racconta”, dal 28 aprile al 4 maggio 2025 il festival letterario

MACERATA – Macerata si prepara ad accogliere la quindicesima edizione del festival letterario “Macerata Racconta”, una manifestazione dedicata al mondo dei libri e della cultura, che quest’anno esplorerà il tema delle “Illusioni”.

Dal 28 aprile al 4 maggio 2025, la città ospiterà scrittori, artisti e pensatori di spicco, tra cui la Dozzina candidata al Premio Strega 2025 e Daria Bignardi, Ascanio Celestini, Francesco Piccolo, Viola Ardone, Enrico Galiano, Jacopo Veneziani, Benedetta Tobagi, Diego De Silva, Giorgio Zanchini, Daniele Mencarelli, Marcello Veneziani, Luca Mercadante, Riccardo Staglianò, Piero Marrazzo, Alessando Colombo e molti altri.

Il Festival è organizzato e ideato dall’associazione culturale Contesto e realizzato in collaborazione con il Comune di Macerata e l’Università di Macerata, e con il patrocinio di: Regione Marche, Camera di Commercio delle Marche, Garante Regionale dei diritti della persona, Fondazione Marche Cultura, Accademia Belle Arti di Macerata, Università di Urbino Carlo Bo, Ordine degli avvocati di Macerata, Confartigianato Imprese di Macerata-Ascoli Piceno-Fermo, Liceo Classico e Linguistico G. Leopardi di Macerata e dei Comuni di Caldarola, Belforte del Chienti e Pollenza.

A questi soggetti istituzionali si aggiunge il sostegno privato di: Damiano Latini srl, Bper Banca, Coop Alleanza 3.0, Pensini Group, CofaceTrade, Centro Commerciale Val di Chienti. Un ringraziamento speciale va anche alla Fondazione Belli, alla Fondazione Claudi, alle librerie di Macerata, alle case editrici e ai gruppi di lettura presenti in città che svolgono un ruolo fondamentale per la diffusione della lettura e collaborano attivamente alla realizzazione di questa manifestazione.

“Macerata Racconta è uno degli appuntamenti più significativi del panorama culturale marchigiano, capace di mettere al centro la letteratura come strumento di confronto, crescita collettiva e promozione del territorio – dichiara Chiara Biondi assessore alla cultura regione Marche -. La Regione Marche sostiene con convinzione questo festival, che ogni anno arricchisce la nostra comunità con proposte di qualità, capaci di dialogare con un pubblico ampio e trasversale. Particolarmente rilevante è l’attenzione che la manifestazione dedica alle nuove generazioni attraverso il premio di scrittura “Macerata Racconta Giovani”, rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Un’iniziativa preziosa, che contribuisce a coltivare nei più giovani il piacere della lettura, della scrittura e della narrazione, stimolando la creatività e il pensiero critico. Promuovere la cultura significa anche questo: creare occasioni in cui i ragazzi possano sentirsi protagonisti e parte attiva di un processo di crescita individuale e collettiva. Continueremo a sostenere con convinzione iniziative come Macerata Racconta, certi che la cultura, soprattutto quando sa parlare alle nuove generazioni, sia uno degli strumenti più potenti per costruire il futuro delle Marche”.

“Macerata Racconta, un evento che nel corso degli anni si è trasformato in un punto di riferimento culturale che ha superato i confini della nostra città – afferma l’assessore agli Eventi Comune di Macerata Riccardo Sacchi –. Questa edizione del festival, che concentrerà la sua attenzione su un tema complesso qual è quello delle “Illusioni”, si preannuncia ricca di eventi stimolanti e ospiterà scrittori e pensatori di livello nazionale. Oltre ai tanti nomi e volti famosi del panorama letterario italiano, un evento nell’evento è rappresentato dallo Strega Tour con la presenza dei dodici candidati alla fase finale del più prestigioso premio italiano in materia.

In questo contesto, importanti saranno anche le attività dedicate ai giovani lettori e alle scuole, convinti che la letteratura debba essere un ponte tra generazioni e culture, e per questo ci siamo impegnati a rendere il festival accessibile a tutti. Macerata Racconta ancora una volta, oltre a promuovere la lettura e la scrittura, creerà anche uno spazio di dialogo sulle illusioni che abitano il nostro presente”.

La ricca proposta di incontri, mostre, spettacoli e laboratori prevede 49 appuntamenti in 6 giorni, tutti gratuiti, che si svolgeranno prevalentemente in centro storico occupando 12 diversi luoghi: il Teatro Lauro Rossi, il Teatro della Filarmonica, il Cinema Italia, le sale Auditorium e Castiglioni della Biblioteca Mozzi Borgetti, la Galleria Antichi Forni, la Galleria GABA.MC, il Museo della scuola e le librerie maceratesi.

Macerata Racconta, in questa edizione, si propone come un’occasione per riflettere sulle illusioni che permeano il nostro tempo, dall’ambito personale a quello sociale e politico.

Il tema delle Illusioni, scelto per questa edizione di Macerata Racconta, invita a una riflessione profonda e sfaccettata rispetto al nostro tempo caratterizzato da rapidi cambiamenti e incertezze. Se da un lato è importante riconoscere le false promesse e gli inganni, dall’altro non possiamo negare il ruolo fondamentale che le illusioni hanno nella nostra vita.

“Il festival vuole essere un’occasione per indagare questo doppio volto dell’illusione – spiega Giorgio Pietrani direttore artistico della kermesse –: smascherare le trappole, ma anche celebrare la potenza dell’immaginazione e la capacità umana di credere in qualcosa che superi la realtà a cui siamo abituati.

È possibile un mondo diverso? è questa la domanda che ci poniamo, ma per trovare una risposta bisogna saper leggere il presente. La cultura, in questo contesto, svolge un ruolo fondamentale: ci aiuta a sviluppare uno sguardo critico, a distinguere l’apparenza dal reale, a esplorare nuovi mondi e immaginare un futuro migliore o almeno più consapevole”.

4 EVENTI SPECIALI

IL PREMIO STREGA A MACERATA – 4 maggio

La conferma per il quinto anno consecutivo della presenza dei dodici candidati alla fase finale del più prestigioso premio letterario italiano, “Il Premio Strega”, è sintomo di quanto il respiro di MacerataRacconta sia divenuto di livello nazionale, attraendo le principali case editrici, gli autori e autrici più amati. Lo Strega Tour della dozzina, promosso da Fondazione Bellonci, Strega Alberti Benevento spae BPER Banca, farà tappa al festival, unica nelle Marche, il 4 maggio alle 17,30 presso il CinemaItalia.

L’ANTEPRIMA DEL NUOVO SPETTACOLO DI ASCANIO CELESTINI – 3 maggio

Uno tra i più grandi autori e interpreti del teatro di narrazione debutterà con il nuovo spettacolo tratto dall’ultimo suo libro “Poveri Cristi” (Einaudi) nel quale dà voce agli ultimi della classe, le pecore nere, i malati senza colpa, ecc. trovando le parole per raccontarli come santi, perché ogni giorno fanno il miracolo di restare al mondo.

LEZIONE-SPETTACOLO DI JACOPO VENEZIANI – 2 maggio

Lo storico e critico d’arte, ospite fisso tutti i sabati della trasmissione “In altre parole” di Gramellini in onda su La7, proporrà un coinvolgente appuntamento appositamente realizzato per il festival. Un viaggio tra le storie di opere e artisti dove l’apparenza diventa strumento di riflessione perché l’arte, da sempre, gioca con ciò che vediamo.

SPETTACOLO di ENRICO GALIANO – 30 aprile

Tra gli insegnanti più amati e influenti d’Italia e autore di successo, porterà a Macerata Racconta il suo spettacolo “Sei un mito! Scopri chi sei attraverso i miti greci”, un’esperienza teatrale che emoziona, diverte e ispira, portando in scena la straordinaria capacità dei miti di parlare direttamente alla nostra anima.

Oltre agli eventi speciali ci saranno tanti altri incontri letterari con prestigiosi ospiti nazionali, di cui alcuni validi anche come formazione professionale per avvocati o insegnanti ed educatori, e 2 appuntamenti in seconda serata: il 2 maggio con l’incontro tra Gabriele Codoni, con le parole e le riflessioni del poeta Claudio Claudi, e la musica di Serena Abrami realizzato in collaborazione con la Fondazione Claudi; il 3 maggio con lo spettacolo di magia di Giacomo Seri, fresco reduce da una tournée americana che lo ha visto esibirsi a Los Angeles e Las Vegas.

Sono previsti anche diversi appuntamenti per bambini e bambine realizzati in collaborazione con le librerie di Macerata, oltre a un ricco programma dedicato alle scuole di ogni ordine e grado: dalla primaria fino all’Università. Tra questi, uno su tutti, il Premio Macerata Racconta Giovani, giunto all’undicesima edizione, con oltre 1.000 adesioni, nelle due sezioni Scrittura e Booktrailer.

Ci sarà, infine, uno spazio dedicato a 2 mostre: una d’arte contemporanea, realizzata incollaborazione con L’Accademia per le Belle Arti di Macerata e una retrospettiva fotografica, a cura di Francesca Paola Tesei e realizzata con la collaborazione di Pensini Group, un racconto per immagini di come Macerata nei primi anni del Novecento fosse proiettata verso il futuro.

Tutti gli incontri del festival sono gratuiti, ma per alcuni è prevista o consigliata la prenotazione, come indicato nel programma dettagliato. Per quelli che si svolgeranno al Teatro Lauro Rossi, è invece necessario munirsi del biglietto omaggio ritirabile presso la Biglietteria dei Teatri in piazza Mazzini a partire dal giorno prima dell’evento.

Info: www.macerataracconta.it , canali social Facebook e Instagram di Macerata Racconta, mail info@macerataracconta.it