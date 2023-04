“Macerata Racconta”, dal 2 al 7 maggio 2023 la 12esima edizione

Scrittori, giornalisti ed editori si ritroveranno in città per la rassegna con più di 50 appuntamenti, legati tra loro dal filo conduttore de ‘I Mostri’, in 14 diverse location

MACERATA – Maggio è il mese del libro e Macerata si prepara a ospitare la dodicesima edizione del festival letterario “Macerata Racconta”, in programma dal 2 al 7 maggio 2023 e organizzato dell’associazione Contesto.Il programma della manifestazione è anche frutto di alcune importanti collaborazioni istituzionali e associative, come quelle con il Comune di Macerata, la Regione Marche, l’Università di Macerata, l’Accademia Belle Arti di Macerata, la Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, la Società Filarmonica Drammatica di Macerata, l’Istituto Confucio di Macerata, il Museo della Scuola “P.O Ricca”, l’Ordine degli avvocati di Macerata, gli Istituti Comprensivi della città Macerata e della provincia di Macerata, il Liceo Scientifico di Macerata, l’IIS Bramante Pannaggi di Macerata, il Liceo Artistico Cantalamessa di Macerata, l’IIS Matteo Ricci di Macerata, le librerie di Macerata Bottega del Libro, Del Monte, Giunti al Punto, Feltrinelli, il “Gruppo Lettura” Biblioteca Mozzi Borgetti, l’Associazione Cosmica e Prima Visione.

Scrittori, giornalisti ed editori si ritroveranno in città per la rassegna con più di 50 appuntamenti, legati tra loro dal filo conduttore de ‘I Mostri’. Gli eventi in programma si svolgeranno prevalentemente in centro storico occupando quattordici diversi luoghi tra i quali il Teatro Lauro Rossi, il Teatro della Filarmonica, il cinema Italia, le sale Auditorium e Castiglioni della Biblioteca Mozzi Borgetti, la Galleria Antichi Forni e le librerie maceratesi.

Gli appuntamenti sono tutti gratuiti e con prestigiosi ospiti tra i quali la dozzina del Premio Strega, Concita De Gregorio, Erri De Luca, Giovanni Floris, Paolo Nori, Rosella Postorino, Dante Ferretti, Giordano Bruno Guerri, Licia Troisi, Gian Luigi Nuzzi, Loredana Lipperini.

EVENTO SPECIALE: IL PREMIO STREGA A MACERATA

Quanto Macerata Racconta abbia ormai travalicato i confini regionali proponendosi come una vetrina appetibile per gli autori è testimoniato dal ritorno, per il terzo anno consecutivo, dello Strega tour, promosso da Fondazione Bellonci, Strega Alberti Benevento spa e BPER Banca, che farà tappa al festival, l’unica nelle Marche, il 7 maggio alle 17,30, per presentare i dodici candidati del più prestigioso premio letterario d’Italia, con la sola assenza dell’autrice Ada D’Adamo, recentemente scomparsa, che sarà rappresentata per l’occasione dall’autore e critico letterario Davide Orecchio.

Immaginando il resto del cartellone della kermesse come una sorta di catalogo di mostri, si potrebbe dividere in alcune macro categorie:

I MOSTRI NELLA REALTA’

Ci sono mostri che ci spaventano oltremodo e che spesso influenzano prepotentemente le nostre vite, come la morte, la guerra, il crimine e l’instabilità economia:

2 maggio alle 18,30 con Francesco Maggio, l’economia può essere mostruosa se non è connessa non solo culturalmente ma anche sentimentalmente con la realtà.

2 maggio alle 21,15 con il generale Luigi Chiapperini e lo storico Gastone Breccia

due esperti di conflitti per fare il punto sulla guerra che è tornata ad affacciarsi in Europa con l’invasione Russa dell’Ucraina.

3 maggio alle 18,30 con Giuseppe Bommarito l’avvocato e scrittore ci riporta a fare i conti con una strage di mafia pressoché dimenticata.

3 maggio alle 21,15 con Gianluigi Nuzzi, il giornalista, famoso per le sue inchieste sul Vaticano, questa volta punta il dito sui “predatori” analizzando diversi fatti della recente cronaca nera.

4 maggio alle 17,30 con Lina Caraceni, Paola Pagnanelli, Federica Paccaferri e il Garante regionale dei diritti della persona Giancarlo Giulianelli un incontro per raccontare il “crimine” attraverso gli occhi e le esperienze di chi, per professione o ruolo istituzionale, si trova, suo malgrado, a dover confrontarsi con una storia criminale cercando di mantenere la giusta distanza.

7 maggio alle 16,30 con Alessandra Colarizi e Eleonora Tafuro Ambrosetti due profonde conoscitrici della Cina e della Russia e delle loro relazioni politiche/economiche che spaventano l’Occidente.

I MOSTRI NELL’IMMAGINARIO

undici appuntamenti, molto diversi tra loro, che indagano i mostri dell’immaginario, spaziando dalla tradizione, al fantasy, dal giallo all’horror e dalla poesia alla filosofia.

3 maggio alle 17,30 con Massimo Bonafin un viaggio tra il comico, il sacro e l’osceno, tre aspetti che illuminano con intersezioni inattese e attraversamenti pericolosi quanto il pensiero moderno ritiene distinto e disunito una volta per tutte.

4 maggio alle 17,30 con Giorgio Maria Cornelio, Giuditta Chiaraluce e Adriano Ercolani

uno sguardo sulla “specie storta”, un movimento poetico e filosofico di versi e favole in cui si fondono mostri e immaginazione.

3 -5-6 maggio alle 19,00 con Maria Paola Scialdone e il Teatro Rebis, un’immersione nel favoloso testo “Il Minotauro” di Friederich Dürrenmatt da cui il teatro Rebis ha realizzato, appositamente per il festival, una lettura drammatizzata con la regia di Andrea Fazzini e l’interpretazione di Andrea Pierdicca.

5 maggio alle 17,30 con Giorgio Trentin e Marco Meccarelli

antichi bestiari, dipinti su rotolo, simboli, allusioni e segni della natura per raccontare l’uomo e il sovrannaturale nella tradizione cinese e non solo.

5 maggio alle 18,30 con Giovanni Floris il noto giornalista si cimenta in un originale giallo, con toni di commedia, che si snoda attraverso il pensiero e gli autori di un secolo di letteratura.

6 maggio alle 12,00 con Loredana Lipperini e Mario di Vito un dialogo divertente e profondo sugli anni ‘70 e su come ci apparirebbero se per magia ci trovassimo catapultati in quegli anni guardandoli però con gli occhi di oggi.

6 maggio alle 17,30 con Gabriella Genisi la creatrice della serie di romanzi che hanno per protagonista il vicequestore Lolita Lobosco dai quali la RAI ha tratto la fortunata serie Tv interpretata da Luisa Ranieri.

6 maggio alle 18,30 con Licia Troisi la fuoriclasse italiana del fantasy costruisce una sua personale “mostrologia”, una sorta di tassonomia delle creature immaginarie che abitano le nostre culture e la nostra mente.

7 maggio alle 12,00 con Rosella Postorino la scrittrice del successo internazionale “Le assaggiatrici”, presenta la sua nuova opera, ispirata a fatti reali, che si colloca a pieno titolo nella tradizione del grande romanzo europeo, con una storia di ampio respiro, di formazione e di guerra.

7 maggio alle 18,30 con Luca Briasco un viaggio nell’America del “terribile” con le sue inquietudini e contraddizioni, attraverso due giganti della narrativa contemporanea statunitense: Stephen King e Joe R Lansdale

7 maggio alle 21,15 con Erri De Luca l’amatissimo autore con le sue parole e racconti traccia un percorso imprevedibile che evoca mostri, ma al tempo stesso ci insegna come tenerli a bada.

I MOSTRI COME ESSERI STRAORDINARI

A metà tra romanzi e biografie, cinque appuntamenti che parlano di vite straordinarie che hanno in qualche modo sconvolto il loro tempo.

3 maggio alle 16,30 4 maggio alle 21,15 con Concita De Gregorio e Erica Mou un racconto, in forma di immaginarie e particolari orazioni e invettive, di straordinarie donne, forsearrivate troppo presto rispetto ai tempi, alle convenzioni, alla società.

5 maggio alle 21,15 con Giordano Bruno Guerri l’eclettico autore e studioso, nonché direttore del Vittoriale degli italiani, racconta la vita di Gabriele D’annunzio come fosse un’opera d’arte.

6 maggio alle 21,00 con Dante Ferretti il tre volte premio Oscar si racconta, dagli inizi nella bottega artigiana fino ai successi a Hollywood, dando vita al suo mondo immaginifico. Questo evento è ideato e realizzato da Confartigianato imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo in collaborazione con l’Università di Macerata.

6 maggio alle 21,30 con Paolo Nori dopo quella di Dostojevski, è il tempo dell’incredibile vita di Anna Achmatova, la maggiore poetessa russa del suo tempo, una voce fuori dal coro che fu prima bandita, poi riabilitata e poi nuovamente messa al bando.

LE MARCHE MISTERIOSE

Compongono questa sezione due appuntamenti dedicati all’editoria e alle storie della tradizione della nostra regione.

4 maggio alle ore 18,30 con Marche D’autore il quinto volume dell’antologia che raccoglie racconti di autori e autrici delle Marche dedicati a eventi soprannaturali, storie inquietanti e verità depositate sotto secoli di tradizione della nostra regione.

6 maggio alle ore 16,30 con Chiara Giacobelli un’insolita guida di viaggio attraverso i luoghi e le storie misteriose e romantiche delle Marche

GIOCARE INSEGUENDO I MOSTRI una serata dedicata al gioco d’investigazione e al mistero durante la quale diverse squadre si sfideranno a chi è più abile nel risolvere un intricato caso.

INCONTRI PER I PIU`PICCOLI

Nella proposta culturale di Macerata Racconta trovano ampio spazio gli eventi pensati e dedicati alle bambine e bambini e alle loro famiglie come le letture animate e i laboratori, l’attesissima “Notte dei Racconti” con il narratore e affabulatore Simone Maretti e lo spettacolo di circo-teatro “Totem Tango” del Teatro Bislacco vincitore del premio Takimiri.

Il programma “Kids” è stato realizzato in collaborazione con il “Museo della Scuola “Paolo e Ornella Ricca” diretto dal Prof. Fabio Targhetta, le librerie maceratesi Bottega del libro, Giunti al Punto, Feltrinelli e Del Monte e la Società Filarmonico Drammatica di Macerata.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Macerata Racconta vuol dire anche formazione professionale e didattica. Infatti, grazie al patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Macerata e la collaborazione del “Museo della Scuola Paolo e Ornella Ricca” dell’Università di Macerata, del Liceo Artistico Cantalamessa di Macerata, nove appuntamenti in programma sono accreditati come incontri validi per la formazione professionale degli avvocati o per la formazione professionale per insegnanti ed educatori, con il relativo rilascio di un attestato di credito formativo. Per conoscere gli eventi accreditati consultare il programma o il sito della manifestazione nell’apposita sezione.

INDOVINA CHI VIENE A SCUOLA

Macerata Racconta propone anche molte attività per le scuole di ogni ordine e grado, a partire dalla Scuola primaria fino all’Università. Il principale appuntamento è rappresentato dal Premio Macerata Racconta Giovani, giunto alla sua nona edizione, che per la sezione scrittura vede competere circa 900 allievi e allieve, delle classi IV e V delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I grado di Macerata e provincia. Per la sezione Booktrailer, invece, si sfideranno oltre 200 studenti che frequentano il Corso di Letteratura per l’Infanzia di Scienze della Formazione Primaria, dell’Università di Macerata. Al Premio si aggiungono dieci incontri e laboratori che si svolgeranno in classe permettendo agli alunni e alle alunne di incontrare autori e autrici come Giovanni Floris, Elvira Mujcic, Francesco Maggio, Mario Di Vito, Ivan Sciapeconi, Alessandro Riccioni, Chiara Ficarelli, Luca Tortolini e Meri Bracalente.

Ci sarà spazio anche per l’arte con gli studenti e le studentesse della scuola di pittura dell’Accademia Belle Arti di Macerata che allestiranno, presso la Galleria GABA.YOUNG, la

collettiva artistica “MOSTRI IN GIOCO”, nella quale, con le loro opere hanno fuso e interpretato il tema del festival (I mostri) e il tema del 50° anniversario della fondazione dell’Accademia maceratese (Il gioco).

Come di consueto tutti gli incontri del festival sono gratuiti, ma per alcuni è prevista o consigliata la prenotazione, come indicato nel programma. Per quelli che si svolgeranno al Teatro Lauro Rossi, è invece necessario munirsi del biglietto omaggio da ritirare alla Biglietteria dello Sferisterio a partire dal 29 aprile.

Tutte le informazioni dettagliate sono reperibili sul sito www.macerataracconta.it o si possono richiedere inviando una mail a ifo@macerataracconta.it . Per restare aggiornati si possono seguire i canali social Facebook e Instagram della manifestazione.