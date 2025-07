Macerata, Pugilato olimpico in piazza l’11 luglio

In piazza Vittorio Veneto arriva il primo Memorial dedicato a Sandro Santucci, Giannino Cappelloni e Mario Crucianelli

MACERATA – Una serata di sport arricchita da musica e stand gastronomici. E’ quella in programma venerdì 11 luglio alle ore 21 in piazza Vittorio Veneto organizzata dal Macerata Boxing Club con il patrocinio del Comune di Macerata.

In scena la boxe con 10 combattimenti di pugilato olimpico che vedrà sul ring i pugili maceratesi scontrarsi con avversari dell’Abruzzo e dell’Emilia Romagna.

“Grazie al Macerata Boxing Club abbiamo l’opportunità di vivere una serata in piazza con boxe di alto livello accompagnata anche da musica e gastronomia – interviene l’assessore allo Sport Riccardo Sacchi -. Sandro Santucci, Giannino Cappelloni e Mario Crucianelli, cui è ispirato il Memorial, non sono solo figure storiche della boxe maceratese, ma rappresentano una parte importante della nostra identità sportiva e non solo, un’eredità fatta di passione e determinazione. In piazza avremo la possibilità di supportare e applaudire i protagonisti di questo sport che continua a appassionare generazioni”.

La Macerata Boxing Club con i suoi colori bianco e rosso porterà ben 4 dei suoi pugili a combattere, preparati e seguiti come sempre dai tecnici Luca Pucci e Luca Crucianelli. Gli atleti che si esibiranno sono Ernis Abazi, 3 titoli regionali consecutivi, 32 match all’attivo, tra i migliori pugili delle Marche e tra i primi pugili italiani per la categoria Elite dei 60 kg, Leonardo Ciccalè, 17 match, fresco dell’oro regionale per gli 80 kg, Leone Messi, 18 anni e 17 match all’attivo, da poco approdato nella categoria Elite e che sta dimostrando di essere all’altezza di avversari con molta più esperienza di lui e, infine, Fabrizio Giorgini, per la categoria dei 75 kg con 11 match disputati in un crescendo continuo di tecnica e caparbietà.

La società sta lavorando da tempo per portare la nobile arte di Macerata a livelli sempre più alti e che con questo evento vuole rendere omaggio ai personaggi storici del pugilato maceratese, Sandro Santucci, Giannino Cappelloni e Mario Crucianelli, intitolando a loro la serata e prendendone idealmente il testimone.

Il consiglio direttivo della palestra è formato da 5 amici che da tanto tempo orbitano nel mondo della boxe e che lavorano insieme con l’unico obiettivo di far crescere la loro palestra e i loro pugili e sono il presidente Antonio Cervigni, Noemi Tiofilo che è anche un’atleta della palestra, Samuele Antinori, ex campione italiano dei pesi massimi, Luca Crucianelli e Luca Pucci, che sono anche i tecnici federali della palestra.

La società ha una nuova grande struttura privata nel quartiere di Collevario dedicata esclusivamente al pugilato con un ring regolamentare, che a breve verrà inaugurata ufficialmente.