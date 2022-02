Macerata, prorogata al 27 marzo la mostra “Inside”

MACERATA – Prorogata al 27 marzo 2022 la mostra “Inside” di Elena Giustozzi vincitrice del Premio Pannaggi / Nuova Generazione 2021 ideato dall’Associazione Amici di Palazzo Buonaccorsi e rivolto agli artisti emergenti under 40 delle Marche.

La proroga è stata decisa, ora che si sta tornando piano piano alla normalità, per dare a tutti la possibilità di visitarla, scuole comprese.

La mostra curata da Paola Ballesi, nell’ambito della Rassegna Contemporanea.Mente, e allestita nello Spazio mostre temporanee dei Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, offre al pubblico opere raffinate e suggestive frutto di una pittura colta e sapiente che dà vita a delicati mondi racchiusi in una superficie specchiante, vasche da giardino in cui ristagna acqua piovana che rinserra un microcosmo di fiori, foglie, pollini, e piccoli insetti. Insoliti scorci e dettagli minuti descrivono il gioco tra i piani che l’acqua, invisibile presenza, rivela, insieme alle ombre del mondo esterno, che si disegnano con sagome sorprendenti, in un incessante dialogo tra l’esterno e l’interno, il sopra e il sotto, il vicino e il lontano, il dentro e il fuori, dove ogni elemento si trova in connessione col tutto, parte inscindibile di un unicum vitale, mobile, in continuo divenire.

Sono opere che mostrano la vocazione dell’artista per il linguaggio della pittura che declina con diverse tecniche che vanno dalla fotografia, al video e all’installazione, pur riservando alla sensibilità pittorica il ruolo centrale della sua produzione artistica.

La mostra è visitabile dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17:30.