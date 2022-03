Macerata, progetto Steam: il 12 e 19 marzo nuovi appuntamenti

MACERATA – Si riparte con il progetto STEAM in Biblioteca a cura della Biblioteca “Mozzi Borgetti” e dell’assessorato alla Cultura del Comune di Macerata.

Il progetto, presentato come Sistema Territoriale delle Biblioteche Comunali Maceratesi in risposta a un bando MiBACT 2020, ha avuto inizio nel mese di marzo in modalità online e ha riscosso un grande successo tra i bambini dei vari Comuni della rete delle Biblioteche Maceratesi.

Ora, la seconda fase che prevede due appuntamenti, si svolgerà in presenza in piazza Vittorio Veneto. Il primo incontro sarà sabato 12 marzo, alle ore 17 sul tema “Costruzione di uno strumento musicale funzionante” mentre il secondo è previsto per sabato 19 marzo, sempre alle 17, su “Costruzione di un proiettore di ologrammi”.

I laboratori si svolgeranno in chiave STEAM accompagnati dalla lettura di un libro.

I posti sono limitati e le iscrizioni si effettueranno online su Eventbrite all’indirizzo https://www.eventbrite.it/e/biglietti-steam-in-biblioteca-ci-vediamo-in-presenza-285835079417 .

Per informazioni: Biblioteca “Mozzi Borgetti” 0733-256360- biblioteca@comune.macerata.it .