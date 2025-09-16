Macerata, Polizia di Stato: patenti ritirate e sanzioni per uso stupefacenti

MACERATA – Nel corso del weekend appena trascorso il personale della Polizia di Stato di Macerata ha mantenuto alta l’attenzione sulla sicurezza stradale delle strade cittadine ed extraurbane della provincia. Diversi sono stati i posti di controllo operati in città e le sanzioni elevate nei confronti degli utenti della strada indisciplinati. Due ragazzi sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente.

In particolare nella notte di sabato un uomo, in compagnia di una ragazza, è stato fermato a Civitanova Marche da parte del personale della Polizia Stradale mentre percorreva un tratto di strada a senso unico contromano. All’esito del controllo la passeggera è stata trovata in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente per le quali ha dichiarato di farne un uso personale. Nei confronti della donna è partita la segnalazione in Prefettura per il consumo di droghe mentre l’uomo è stato sanzionato per la violazione della norma stradale.

Domenica pomeriggio invece, personale in forza alle Volanti della Questura di Macerata ha bloccato un soggetto extra-comunitario che è stato trovato in possesso di un piccolo quantitativo di marijuana che celava all’interno di una tasca dei pantaloni. Gli agenti si sono insospettiti per via dell’atteggiamento ostentato dallo straniero che alla vista dei poliziotti ha iniziato ad accelerare il passo girandosi più volte per guardare nella loro direzione.

Anche quest’ultimo è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacente ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90.

Durante il fine settimana sono stati controllati oltre 300 soggetti, circa 100 veicoli e ritirate 20 patenti di guida per le violazioni connesse alla circolazione stradale a cui farà seguito la sospensione.