Macerata, Polizia di Stato: iniziative per la Giornata dei Bambini Scomparsi

MACERATA – Domani 25 maggio ricorre la Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi. Per la Polizia di Stato è un’occasione per ricordare l’importanza di mantenere sempre alta la guardia su un fenomeno preoccupante: ragazzi e ragazze che si allontanano perché sono a volte impauriti, maltrattati, ingannati.

La Polizia di Stato ha realizzato un segnalibro e una brochure informativa per ricordare la propria vicinanza a chi è in difficoltà, materiale che è stato consegnato giovedì mattina a Civitanova Marche, in Piazza Abba, in occasione della tappa del truck della Polizia Postale e delle Comunicazioni, per la campagna di comunicazione nazionale “Una vita da Social”.

L’evento ha visto la partecipazione degli studenti della scuola primaria di secondo grado ed è stato il modo per comprendere che dietro ad alcune scomparse si celano allontanamenti volontari di ragazzi che vivono situazioni di disagio per episodi di bullismo, cyberbullismo e soprattutto fenomeni come l’adescamento on line, il sexting, che possono creare vergogna e reticenze in chi li subisce.

Personale della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale e delle Comunicazioni e quello della Divisione Polizia Anticrimine della Questura hanno incontrato i giovani, spiegando loro rispettivamente le insidie del web e gli strumenti per segnalare queste situazioni al fine di interrompere queste spirali di violenza, anche “solo” virtuale, ma non per questo meno traumatica.