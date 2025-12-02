“Macerata per Natale”: ecco gli appuntamenti in città

MACERATA – Sabato scorso la città di Macerata è entrata nel clima natalizio con l’accensione delle luminarie, dell’albero in Piazza Libertà e l’inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Cesare Battisti che rimarrà aperta fino all’11 gennaio 2026. “Macerata per Natale” è il claim promosso, anche quest’anno, dall’Amministrazione comunale per il cartellone degli eventi natalizi che vedrà appuntamenti itineranti in ogni angolo della città e per tutte le fasce d’età. Il programma vede coinvolti, attraverso un’azione di promozione sinergica e di squadra, gli Assessorati alla Cultura, agli Eventi e al Turismo, allo Sviluppo Economico e alle Politiche Sociali.

Oltre 100 appuntamenti ed eventi in programma fino a gennaio: oltre alla pista di ghiaccio, mercatini, castagnate, mostre, teatro, iniziative per i più piccoli e tanto altro. Un calendario variegato e di qualità che coinvolge il centro, cuore pulsante della città, e le periferie e che vedrà protagoniste numerose associazioni cittadine.

Nel dettaglio, Macerata proporrà appuntamenti ed eventi per i più piccoli in collaborazione con Sistema Museo, Nati per Leggere, Museo di Storia Naturale, Associazione Gruca ed Ecomuseo di Villa Ficana. E poi ancora le mostre in città come quella temporanea di Lia Drei e Francesco Guerrieri “Punti di vista tra percezione e figura” che sarà inaugurata il 20 dicembre; “Magnifiche Metamorfosi” visitabile nelle sale antiche della biblioteca Mozzi Borgetti (anche il sabato pomeriggio e la domenica con aperture straordinarie) e il Premio Pannaggi a Palazzo Buonaccorsi.

Macerata si conferma anche città dei presepi con quello meccanizzato della Confraternita del Santo Sepolcro all’Infopoint, la mostra agli Antichi Forni e il presepe vivente a Villa Ficana. Debutta quest’anno, in occasione delle festività natalizie, il festival “Letture maceratesi” con incontri e conferenze con grandi nomi del calibro di Fabio Dragoni, Pietro Senaldi e Gianluigi Paragone; l’appuntamento, patrocinato dalla Regione Marche e dalla Provincia di Macerata, è per sabato 13 e domenica 14 dicembre alla Sala Cesanelli dello Sferisterio.

Si spazierà dai grandi autori del ‘900, fino ai temi della più stringente attualità, passando per la riscoperta di personaggi e stili che hanno caratterizzato la storia recente delle Marche: come Giuseppe Tucci e il Futurismo marchigiano. Oltre alle conferenze che si alterneranno il sabato e la domenica, sarà disponibile al pubblico la mostra “Profeti inascoltati del ‘900”, sulle voci più interessanti e irregolari che hanno attraversato il secolo scorso.

Fino al 16 dicembre spazio ai sei appuntamenti della XXIV edizione di Licenze Poetiche, il festival internazionale di poesia aggiornata organizzato in collaborazione con l’omonima associazione. Parte integrante del programma natalizio sono le rassegne teatrali con appuntamenti dedicati alle festività promossi da Musicamdo Jazz, dalla rassegna nazionale “Angelo Perugini”, dalla FORM con il concerto del nuovo anno il 2 gennaio e dalla Scuola Civica di Musica “Scodanibbio” con il concerto di Natale. Non mancheranno i tradizionali concerti nelle parrocchie cittadine organizzati dai Pueri Cantores, da Birbanda e dal coro di Villa Potenza e quelli per le vie del centro storico.

Il 31 dicembre, per salutare il nuovo anno, una serata di divertimento in piazza della Libertà con i dj di Multiradio, gadget ed effetti speciali oltre a balli ed esibizioni con i ragazzi di Alchemy Dance Studios Food per aspettare la mezzanotte. Food e drink saranno a cura della Pro loco di Macerata e l’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Kloro Philla. Il 6 gennaio spazio all’appuntamento – promosso dalla Pro loco di Villa Potenza – con Miss Befana 2026, giunto alla XVIII edizione, con la tradizionale e suggestiva discesa dalla torre civica.

Il programma natalizio prevede, inoltre, le tradizionali castagnate in piazza della Libertà organizzate dalla Pro loco di Macerata ( 6 gennaio) e dalla Pro loco di Piediripa (7 e 14 gennaio). Sabato 6 dicembre piazza Vittorio Veneto ospiterà “Incanto di Natale”, a cura di FabbricaEventi.com, con gonfiabili, animazione e intrattenimento per bambini e lo spettacolo del Mago Dario.

Venerdì 12 dicembre, alle ore 17:00, l’auditorium “Dante Cecchi” della biblioteca Mozzi Borgetti ospiterà la presentazione del libro “Orelì ed Elio. Il sentiero delle cose perdute” all’interno del progetto “Un sorriso in corsia” (l’evento è promosso dall’associazione NextGen e il ricavato della vendita del libro sarà destinato al reparto di Pediatria dell’ospedale di Macerata) mentre domenica 14 dicembre, si svolgerà l’esibizione musicale itinerante “Note di Natale con la Birbanda” per le vie del centro storico. Domenica 11 gennaio, in onore del patrono San Giuliano, in piazza della Libertà, a partire dalle 17:30, il Centro Italiano Femminile propone San Julià d’Inverno con la tradizionale Alzata della Stella.

Non mancherà il tradizionale appuntamento con Il Barattolo in programma il 7, 8, 14 e 21 dicembre e l’11 gennaio. Sabato 13 dicembre, in piazza della Libertà e via Gramsci, appuntamento con “Li sapori de ‘na ‘ordina a Natà” con stand gastronomici e prodotti tipici proposti dalle Pro loco del territorio (iniziativa a cura dell’Associazione Commercianti Centro Storico di Macerata).

Sabato 20 dicembre, in piazza della Libertà, dalle 15:00 alle 20:00, la casetta di Babbo Natale promossa dall’Associazione Commercianti Macerata, ospiterà tutti i bambini e le bambine che vorranno consegnare la loro letterina a Babbo Natale. Domenica 21 dicembre, Corso Cairoli ospiterà il mercatino natalizio organizzato in collaborazione con la Pro loco di Macerata mentre domenica 28 dicembre, dalle 15:00 alle 20:00, spazio in piazza della Libertà all’animazione e all’intrattenimento per bambini con Alice e il Cappellaio. Dal 4 al 7 dicembre Macerata ospiterà, in collaborazione con Tipicità, “Evo – I linguaggi del gioco”.

EVO Village in piazza Mazzini per un viaggio esperienziale tra food & drink, percorsi di assaggio, attività per famiglie e format che invitano a “giocare” con sapori, abbinamenti e rituali conviviali; Casa Nintendo agli Antichi Forni, uno spazio tutto da vivere tra arte, agricoltura e la possibilità di sperimentare i nuovi giochi Nintendo su Switch 2; sala giochi all’Asilo Ricci con giochi da tavolo, giochi di ruolo, momenti per neofiti e appassionati.

Ad arricchire le tre aree un palinsesto di iniziative e incontri per tutte le generazioni, con momenti dedicati al fantasy, cacce al tesoro, giochi di un tempo nell’aia e tanti altri momenti di condivisione e scoperta. Per l’occasione, i locali della città proporranno menù e serate a tema gioco e saranno a loro volta al centro di un contest nel corso del quale i partecipanti potranno gustare le proposte, ma anche vincere una Nintendo Switch 2.

Natale a Macerata, come ogni anno, è anche sinonimo di solidarietà e inclusione. Sabato 13 dicembre andrà in scena la 12° edizione di Città Amica con lo spettacolo “Generazione a perdere” del regista Leonardo Accattoli e, a seguire, la tavola rotonda per un dibattito e una riflessione sul tema. Il giorno della vigilia di Natale, mercoledì 24 dicembre, appuntamento con il tradizionale Pranzo solidale al centro Fiere di Villa Potenza promosso in collaborazione con l’associazione Jungle.

Per consultare il programma completo del Natale a Macerata visita il link: https://assets.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:88a7a340-428e-457c-a7ba-138b219a3b6e?view=published#