Macerata Per Natale, ecco le iniziative previste

Dal 3 dicembre all’8 gennaio 2023 in programma eventi di musica e intrattenimento, mercatini, mostre, pista di pattinaggio

MACERATA – Si aprirà sabato 3 dicembre, con una grande festa in piazza della Libertà, il Natale 2022 di Macerata: previsti, l’accensione dell’albero e delle luminarie, l’inaugurazione della pista di pattinaggio – che rimarrà aperta fino all’8 gennaio – e innumerevoli eventi di musica e intrattenimento. Sobrietà e prudenza ma anche voglia di festa, di tornare a vivere ogni angolo della città e di emozionarsi con il magico clima del Natale grazie a eventi, mercatini, mostre e alle tante manifestazioni previste in cartellone da dicembre a gennaio. Il calendario delle iniziative è stato promosso dagli assessori agli Eventi Riccardo Sacchi, alla Cultura Katiuscia Cassetta e alle Attività Produttive Laura Laviano.

Il Comune ha inoltre deciso di promuovere le varie manifestazioni proposte nell’arco dell’anno (come avvenuto con la mostra sul Crivelli) con apposite grafiche in house che valorizzano opere di artisti maceratesi. In questo caso, il quadro scelto, è “Jazz Band” di Ivo Pannaggi (Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata, Museo Palazzo Ricci), che esalta, visivamente, proprio il tema della vivacità, della positività, della festa, della varietà degli eventi e della voglia di tornare a vivere le piazze e le vie di Macerata. I colori sono quelli classici del Natale ma anche della città di Macerata: il bianco e il rosso, l’oro e il blu.

«Sarà un Natale per Macerata e una Macerata per Natale; abbiamo scelto l’opera di uno degli artisti maceratesi più potenti e immaginifici per veicolare un messaggio: regaliamoci un momento per noi e regaliamolo alla città che si veste a festa – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli -. La pista di ghiaccio, la fabbrica di cioccolato, la musica in strada, gli eventi itineranti nei quartieri, i mercatini per incentivare lo shopping con otto giornate di animazione dedicate, i concerti al teatro Lauro Rossi, gli spettacoli, le iniziative per i bambini, le mostre, la festa della Befana. Tutti appuntamenti che valorizzano le bellezze e le peculiarità del patrimonio artistico e il fermento culturale che caratterizza l’offerta maceratese. E non mancheranno la solidarietà e le sorprese. Un cartellone reso possibile grazie al lavoro sinergico degli Assessorati e alla grande partecipazione delle associazioni. Un dipinto vivace, ricco di musica e colori per vivere appieno la città, dal centro ai quartieri fino alle frazioni. Una festa per incontrarsi, fare compere nei negozi, concedersi una cena o un caffè con la famiglia o gli amici. L’importante è scegliere Macerata per Natale».

MACERATA D’INVERNO 2022

I MUSEI DI MACERATA

MACERATAMUSEI

Museo della Carrozza

Pinacoteca di Arte Antica

Collezione di Arte Moderna

Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi

mar-dom h 10-13/14.30-18.30

25 dicembre e 1gennaio chiuso

Aperture straordinarie: 8 e 26 dicembre 2 e 9 gennaio

ARENA SFERISTERIO

mar-dom h 10-13/15-17.30

25 dicembre e 1gennaio chiuso

Apertura straordinaria:26 dicembre

Infopoint Macerata, piazza della Libertà 18

Dal 3 al 24 dicembre

mar-mer h 10-13/15-17.30

gio-ven-sab-dom h 10-13/15-20

Aperture straordinarie: 8 e 26 dicembre

Dal 24 dicembre

mar-dom h 10-13/15-17.30

INFO E PRENOTAZIONI

0733/060279

macerata@sistemamuseo.it

MUSEO DI STORIA NATURALE

ECOMUSEO VILLA FICANA

IL NATALE DEI BAMBINI

Dal 26 novembre all’8 gennaio

IL CHIOSCO MAGICO

Via Crispi 11/A

A cura di Ass.ne Amanuartes

Dal 3 al 24 dicembre

LA FABBRICA DEL CIOCCOLATO

Info Point P. Libertà, h 16 – 20 e festivi 10 – 13 / 16 – 20

A cura di Ass. Marchigianamente e Comune di Macerata – Assessorato al Turismo/Eventi e

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza

FANTABORGO VILLA FICANA

Tradizioni e leggende di Natale

Ecomuseo delle case di terra di Villa Ficana

Per bambini da 2 a 6 anni

Prenotazione obbligatoria a museovillaficana@gmail.com

A cura di Ass.ne Gruca ETS

8 /11/18 dicembre h 14/17

Visita teatralizzata e “tombola del Mazzamurello”

9/13/14/16 dicembre h 9.30/12.30

Visita teatralizzata per i bimbi delle scuole d’infanzia

VIAGGIA LA BIBLIOVALIGIA DELLE STORIE

Tra presidi, villaggi e quartieri cittadini viaggiano i libri per bambine e bambini

Letture condivise, libri di qualità, prestito librario, dialoghi di comunità educante con le famiglie

A cura dei volontari di Nati per Leggere

Mercoledì 14 dicembre

Piediripa (luogo da decidere e valutare), h 16.30 – 18.30

Mercoledì 18 gennaio

un Villaggio per Crescere / Anffas / via Vanvitelli 32, h 16.30 – 18.30

sabato 3 dicembre

I Sabati Speciali di Nati per Leggere & Nati per la Musica

A TUTTA VOCE!

Canti, canzoni, conte e pozioni

Biblioteca Mozzi.Borgetti, h 10-12

A cura dei volontari di Nati per Leggere e Nati per la Musica

Giovedì 15

CANTI E SUONI DI NATALE

A cura della Scuola d’infanzia Rodari

Venerdì 16

CANTI E SUONI DI NATALE

A cura delle Scuole d’infanzia via F.lli Cervi e Villa Serra

MC CHRISTMAS TIME

Attività per adulti e bambini ai Musei di Macerata

A cura di Soc. Coop Sistema Museo

Informazioni e prenotazioni: macerata@sistemamuseo.it / 0733/060279

Giovedì 8 dicembre

DECORA IL TUO NATALE!

Infopoint P. Libertà, h 16

Attività per bambini dai 6 ai 10 anni

Quota di partecipazione: 5 euro a bambino

Domenica 18 dicembre

SFERIQUIZ PER TUTTA LA FAMIGLIA

Gioco a squadre all’insegna della musica e della storia per scoprire i segreti del monumento simbolo di Macerata

Arena Sferisterio – Sala Cesanelli, h 16

Quota di partecipazione: 5 euro a persona

MOSTRE ED ESPOSIZIONI

Fino al 12 febbraio

CARLO CRIVELLI. LE RELAZIONI MERAVIGLIOSE

Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi ǀ sale mostre temporanee

A cura del Comune di Macerata – Assessorato alla Cultura

Con il contributo della Regione Marche

Venerdì 2 e Sabato 3 dicembre

FESTA DEL VOLONTARIATO

Galleria degli Antichi Forni

A cura di Assemblea Libere Forme Associative

Dal 1 dicembre al 28 febbraio

V PREMIO PANNAGGI. PAOLA TASSETTI

Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi

Inaugurazione giovedì 1 dicembre h 17

A cura di Ass.ne Amici di Palazzo Buonaccorsi

Dal 16 dicembre al 28 febbraio

IMPRESSUM. DAL MANOSCRITTO AL LIBRO

I primi tesori della Mozzi-Borgetti

Biblioteca Mozzi-Borgetti

Inaugurazione venerdì 16 dicembre h 17

A cura del Comune di Macerata – Assessorato alla Cultura

Dal 17 dicembre al 31 gennaio

SEGNI SUL PRESENTE

Mostra personale di Luca Luchetti

Libreria Catap

A cura di Catap

MERCATINI

Sabato 3 dicembre

STAND GASTRONOMICI E RADIO NUOVA MACERATA

Via Zincone, h 14 – 20

A cura della ProLoco Macerata e dei commercianti di Via Zincone – in collaborazione con Comune di Macerata – Assessorato allo Sviluppo Economico

Domenica 4 dicembre

IL BARATTOLO

La soffitta sotto il loggiato

Centro storico

A cura di e Manuela Tombesi

Giovedì 8 dicembre

IL BARATTOLO

La soffitta sotto il loggiato

Centro storico

A cura di Manuela Tombesi

CASTAGNATA IN PIAZZA

Castagne e vin brulè

P. Libertà, h 10 – 19.30

A cura di ProLoco Piediripa

STAND GASTRONOMICI E MULTIRADIO

C.so Garibaldi, h 16 – 20

A cura della ProLoco Macerata e dei commercianti di C.so Garibaldi – in collaborazione con Comune di Macerata – Assessorato allo Sviluppo Economico

Sabato 10 dicembre

STAND GASTRONOMICI E RADIO NUOVA MACERATA

C.so Cairoli, h 14

A cura della ProLoco Macerata e dei commercianti di C.so Cairoli – in collaborazione con Comune di Macerata – Assessorato allo Sviluppo Economico

STAND DI BENEFICENZA PANETTONI E PANDORI

Corso Cavour, h 15-20

A cura di Ass.ne Nazionale Alpini – sezione Marche – gruppo Macerata

Domenica 11 dicembre

IL BARATTOLO

La soffitta sotto il loggiato

Centro storico

A cura di Manuela Tombesi

CASTAGNATA IN PIAZZA

Castagne e vin brulè

P. Libertà, h 10 – 19.30

A cura di ProLoco Piediripa

STAND GASTRONOMICI E MULTIRADIO

C.so Cavour

A cura della ProLoco Macerata e dei commercianti di C.so Cavour – in collaborazione con Comune di Macerata – Assessorato allo Sviluppo Economico

Sabato 17 dicembre

CASTAGNATA IN PIAZZA

Castagne e vin brulè

P. Libertà, h 10 – 19.30

A cura di ProLoco Piediripa

STAND DI BENEFICENZA PANETTONI E PANDORI

C.so Cairoli, h 15-20

A cura di Ass.ne Nazionale Alpini – sezione Marche – gruppo Macerata

STAND GASTRONOMICI E RADIO NUOVA MACERATA

C.so Garibaldi, h 14

A cura della ProLoco Macerata e dei commercianti di C.so Garibaldi – in collaborazione con Comune di Macerata – Assessorato allo Sviluppo Economico

Sabato 17 e Domenica 18 dicembre

IL BARATTOLO

Anfiteatro Centro Commerciale Val di Chienti

A cura di Manuela Tombesi

Domenica 18 dicembre

STAN GASTRONOMICI E MULTIRADIO

C.so Cairoli

A cura della ProLoco Macerata e dei commercianti di C.so Cairoli – in collaborazione con Comune di Macerata – Assessorato allo Sviluppo Economico

CONCERTI

Martedì 6 dicembre

I CONCERTI DI APPASSIONATA

Alexander Malofeev pianoforte

Beethoven, Weinberg, Scriabin, Rachmaninoff

Teatro Lauro Rossi, h 21

A cura di Ass.ne Musicale Appassionata e Comune di Macerata – Assessorato alla Cultura

Mercoledì 7 dicembre

ARTISTI MACERATESI PER LA CROCE VERDE

Spettacoli musicali, cabaret, magia

Teatro Lauro Rossi, h 21

A cura dell’Ass.ne Croce Verde Macerata Odv-Ets

Sabato 10 dicembre

DEO GRATIAS. TRADIZIONALE CONCERTO DI NATALE

Coro di voci bianche accompagnato dall’arpa e altri strumenti

Chiesa dei Salesiani, h 21.15

A cura dell’Ass.ne Corale Pueri Cantores “D. Zamberletti”

Venerdì 16 dicembre

CONCERTO DI NATALE DELL’ORCHESTRA LINO LIVIABELLA

Teatro Lauro Rossi, h 21

A cura di Scuola Civica di Musica “S. Scodanibbio”

Sabato 17 dicembre

CONCERTO DI BENEFICENZA CON L’ORCHESTRA DI FIATI “INSIEME PER GLI ALTRI”

Teatro Don Bosco, h 21

A cura di M.G.S. – Ser.Mi.G.O. Don Ennio Borgogna OdV

Domenica 18 dicembre

UNA VERDE FRONTIERA TRA IL SUONARE E L’AMARE. OMAGGIO AI NOSTRI CANTAUTORI

Concerto musicale

Teatro Lauro Rossi, h 17.15

A cura di Corpo Bandistico Villa Strada

Lunedì 19 dicembre

IL GUSTO DEL JAZZ

STEFANO CONFORTI QUINTET

Il Pozzo, h 19.30

A cura di Ass.ne Musicamdo e Comune di Macerata – Assessorato alla Cultura

MACERATA JAZZ

ALESSANDRO LANZONI TRIO Feat. FRANCESCO CAFISO

“Dedicato a Paolo Piangiarelli”

Teatro Lauro Rossi, h 21.15

A cura di Ass.ne Musicamdo e Comune di Macerata – Assessorato alla Cultura

Mercoledì 21 dicembre

CONCERTO DI NATALE

Favola musicale eseguita dalle Orchestre El Sistema con la collaborazione del nucleo di Pesaro

Cine Teatro Italia, h 21

A cura di Scuola Civica di Musica “S. Scodanibbio”

Domenica 25 dicembre

DEO GRATIAS. TRADIZIONALE CONCERTO DI NATALE

Chiesa del Sacro Cuore, h 17

A cura dell’Ass.ne Corale Pueri Cantores “D. Zamberletti”

Martedì 27 dicembre

MACERATA JAZZ

RODERICK GILES & GRACE

Concerto gospel

Teatro Lauro Rossi, h 21.15

A cura di Ass.ne Musicamdo e Comune di Macerata – Assessorato alla Cultura e

Giovedì 5 gennaio

LA MUSICAMDO JAZZ ORCHESTRA & ALESSANDRA DORIA IN

GRANDE GRANDE GRANDE… MINA

Teatro Lauro Rossi, h 21.15

A cura di Ass.ne Musicamdo e Comune di Macerata – Assessorato alla Cultura

TEATRO

Sabato 3 dicembre

NEMUSICO. L’INCONTRO ESSENZIALE

Alberto Nemo in concerto

Spazio “LO STABILE” – Palazzina STA, via Panfilo 13 B – Macerata, h 17

A cura di Ass. Sperimentale Teatro A

Domenica 4 dicembre

54° RASSEGNA NAZIONALE “ANGELO PERUGINI”

Ferdinando – Compagnia Quiedora A.P.S.

Teatro Lauro Rossi, h 17.30

A cura di Ass.ne culturale Nazionale “Angelo Perugini”

Sabato 10 dicembre

RIVEDER LE STELLE – COLLAGE DANTIS

Atmosfere e Suggestioni per Vocalità Visioni Musica

Sala Cesanelli, h 17.30

A cura di Ass. Sperimentale Teatro A

Sabato 10 e Domenica 11 dicembre

STAGIONE DI PROSA TLR

EDIPO RE

Una favola nera

Teatro Lauro Rossi h 21

A cura del Comune di Macerata ǀ Assessorato alla Cultura e AMAT

Lunedì 26 dicembre

CI CREDO & CI RIDO

Teatro Lauro Rossi,

A cura di Anffas Macerata

Domenica 8 gennaio

54° RASSEGNA NAZIONALE “ANGELO PERUGINI”

Le Sedie – Ass.ne culturale Teatro Impiria

Teatro Lauro Rossi, h 17.30

A cura di Ass.ne culturale Nazionale “Angelo Perugini”

Domenica 15 gennaio

54° RASSEGNA NAZIONALE “ANGELO PERUGINI”

Storie che fanno bene alla salute – Ass.ne culturale Teatro O. Calabresi

Teatro Lauro Rossi, h 17.30

A cura di Ass.ne culturale Nazionale “Angelo Perugini”

EVENTI

Sabato 3 dicembre

ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE E INAUGURAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO

Esibizione musicale itinerante della Banda Musicale Salvadei Macerata

Esibizione del gruppo folkloristico Li Pistacoppi

Diretta Multiradio e animazione Full Service

Piazza della Libertà, h 17

Pista di pattinaggio dal 3 dicembre all’8 gennaio

A cura del Comune di Macerata – Assessorato al Turismo/Eventi

L’IMPORTANZA DEL SIMBOLO. VIAGGIO NELL’ICONOGRAFIA CRIVELLESCA

Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, h 17

Visita guidata tematica gratuita compresa nel costo del biglietto

A cura di Soc. Coop Sistema Museo

Informazioni e prenotazioni: macerata@sistemamuseo.it / 0733/060279

Sabato 3 e Domenica 4 dicembre

MACERATA… UN NATALE DA FAVOLA!

Il centro storico si trasforma nella favola de “Lo Schiaccianoci” attraverso balli, giochi e concerti

Vie del centro storico

A cura di Ass.ne culturale Commercianti Centro Storico

Martedì 6 dicembre

ESSERE LIBERALI OGGI COMBATTERE PREGIUDIZI E CENSURE

Presente Liberale

Festival Nazionale del Libero Pensiero

Incontro con Nicola Porro

Teatro Filarmonica, h 21.15

A cura del Comune di Macerata – Assessorato al Turismo/Eventi

Mercoledì 7 dicembre

ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE

Auguri e brindisi natalizio

Chiesa S.Crocifisso – Villa Potenza, h 17.30

A cura di ProLoco Villa Potenza

LINGUAGGIO E VERITÀ

Incontri filosofici

Galleria Antichi Forni, h 21

A cura di Scuola Popolare di Filosofia

Mercoledì 7 e 28 dicembre – Mercoledì 4 gennaio 2023

CRIVELLI: A TU PER TU CON LE OPERE

Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi, h 17

Visita guidata gratuita compresa nel costo del biglietto

A cura di Soc. Coop Sistema Museo

Informazioni e prenotazioni: macerata@sistemamuseo.it / 0733/060279

Domenica 11 dicembre

IL NATALE DALL’ALTO DELLA TORRE

Torre Civica, h 17.30

Visita guidata speciale guidata in notturna della Torre dell’Orologio

Visita guidata gratuita compresa nel costo del biglietto

A cura di Soc. Coop Sistema Museo

Informazioni e prenotazioni: macerata@sistemamuseo.it / 0733/060279

Giovedì 15 dicembre

60° ANNIVERSARIO MUSEO DELLA CARROZZA

Palazzo Buonaccorsi, h 17

A cura di Lions Host

LINGUAGGIO E VERITÀ

Incontri filosofici

Galleria Antichi Forni, h 21

A cura di Scuola Popolare di Filosofia

Sabato 17 e Domenica 18 dicembre

MACERATA… UN NATALE DA FAVOLA!

Il centro storico si trasforma nella favola de “Lo Schiaccianoci” attraverso balli, giochi e concerti

Vie del centro storico

A cura di Ass.ne culturale Commercianti Centro Storico

Martedì 27, Mercoledì 28 e Giovedì 29 dicembre

CANTO DELLA PASQUELLA PER LE VIE DI MACERATA E PIEDIRIPA

h 15 – 19.30

Le offerte raccolte saranno destinate all’Istituto Bignamini di Falconara

A cura di Pro Loco Piediripa

Venerdì 6 gennaio

XIV MISS BEFANA 2023

P. Libertà, h 14

A cura di Pro Loco Villa Potenza

ARRIVA LA BEFANA

Tanti doni per i bambini

P.zza Salvo D’Acquisto – Piediripa, h 12

A cura di Pro Loco Piediripa

Domenica 8 gennaio

SAN JULIA’ D’INVERNO – L’ALZATA DELLA STELLA

In onore di San Giuliano patrono della città

P.zza Libertà, h 17

A cura di Centro Italiano Femminile (C.I.F.) “San Giuliano”