Macerata, modifiche alla viabilità in via Zara e via Pirandello

Due ordinanze della Polizia locale modificano temporaneamente la circolazione stradale in via Zara (5 e 12 luglio) e in via Pirandello (dal 7 al 26 luglio)

MACERATA – Due nuove ordinanze della Polizia locale di Macerata che andranno modificare temporaneamente la circolazione stradale in via Zara per consentire uno scarico in quota e il posizionamento di un mezzo speciale in un’area privata dell’Università e in via Pirandello (da lato via Roma e lato via Montale) con la chiusura della strada per l’esecuzione dei lavori di nuova realizzazione del sottovia ferroviario di via Roma (spostamento infrastruttura dei sottoservizi).

Il primo provvedimento, in vigore il 5 e 12 luglio dalle ore 5:00 alle 7:30, prevede:

– via Zara: divieto di transito, eccetto veicoli della ditta incaricata dei lavori e direzione

obbligatoria a destra verso via Armaroli;

– attuazione del senso unico alternato a vista regolato da movieri in via Garibaldi, via

Tommaso Lauri, corso Matteotti, piazza della Libertà, via Don Minzoni

Tutti i veicoli che dovranno raggiungere piazza della Libertà e piazza Strambi e le vie limitrofe, via Santa Maria della Porta e vie limitrofe dovranno percorrere il seguente percorso: piazza Annessione, via Garibaldi, corso Matteotti, piazza della Libertà, via Don Minzoni.

Tutti i veicoli che dovranno raggiungere piazza Mazzini e vie limitrofe, via P. Matteo Ricci / piazza V. Veneto e vie limitrofe dovranno percorrere invece il seguente itinerario: piazza Annessione, via Garibaldi, corso Matteotti, piazza della Libertà, corso della Repubblica.

Il provvedimento stabilisce anche il divieto di transito in centro storico a tutti i veicoli con m.c.a.p.c. superiore a 3,5t anche se in possesso di autorizzazione.

Per quanto riguarda il provvedimento relativo a via Pirandello, in vigore da lunedì 7 luglio fino al 26 dello stesso mese, prevede:

– via Pirandello (tratto compreso tra via Roma e via Montale): divieto di transito con sbarramento fisico, eccetto mezzi da cantiere;

– via Ungaretti: istituzione del senso unico di marcia da via Cardarelli fino alla biforcazione di via Ungaretti (civici 70-72 e zona commerciale) lato via Verga e direzione obbligatoria a destra verso via Verga per i veicoli che escono dai civici 70-72 e zona commerciale;

Tutti i veicoli con m.c.a.p.c. > a 3,5t, diretti al quartiere Collevario dovranno percorrere il seguente itinerario: ingresso da via Bartolini, via Cardarelli, via Ungaretti, via Verga. L’uscita dovrà avvenire da via Cardarelli, via Bartolini, via Roma.

Per quanto riguarda il trasporto urbano l’APM dovrà rimodulare il servizio pubblico nel rispetto dell’ordinanza e darne avviso alla cittadinanza.