Macerata, “MarcheStorie” approda nel borgo di Villa Ficana

MACERATA – Manifestazione dedicata quest’anno alla Poesia, “MarcheStorie” approda anche a Macerata, per la precisione nel borgo di Villa Ficana, dove le antiche case di terra e radici offrono il destro alla nuova edizione della Rassegna di Poesia della Biblioteca Mozzi-Borgetti, trasferita per l’occasione tra quegli scorci e quei vicoli ricchi di storia e di tradizioni.

“Radici che non dissero inutilmente”, così si intitolano gli incontri, che si terranno a partire da oggi 13 a domenica 15 settembre, pomeriggio e sera. E “Radici che non dissero inutilmente” non è solo un riferimento alle radici che si intrecciano nei muri delle case di Ficana, ma anche un verso del poeta Giampiero Neri, recentemente scomparso.

Questi i nomi e gli appuntamenti previsti:

Venerdì 13, ore 17:30 – Laboratorio di scrittura insieme ai poeti Massimiliano Bardotti e Filippo Davoli. Il toscano Massimiliano Bardotti, voce tra le più autentiche della nostra contemporaneità letteraria, è anche un instancabile promotore della Poesia, punto di riferimento per molti giovani poeti della sua regione e non solo. Alle 21:15, poi, Filippo Davoli presenterà il nuovo libro di Bardotti alla presenza dell’autore.

Sabato 14, Giornata dedicata alle Marche. Alle 17:30 La Poesia si colora di rosa. Sarà Guido Garufi – che alla poesia marchigiana ha dedicato tre ragguardevoli ed aggiornate antologie – ad offrire un taglio inedito di lettura, attraverso la disamina delle voci poetiche femminili della nostra regione, dal Novecento ad oggi. Alle 21:15 omaggio a un grande poeta italiano recentemente scomparso: l’anconitano, sebbene nato a Grottammare, Francesco Scarabicchi. Lo ricorderà l’amico e critico letterario Massimo Raffaeli, collaboratore de “Il Manifesto” e “La Stampa”, nonché autore di importanti volumi, tra cui quello più recente dedicato a Pier Paolo Pasolini.

Domenica 15, alle 17:15 il CTR di Macerata presenterà lo spettacolo La Resistenza delle Donne, a cura di Liliana Ciccarelli. Uno spaccato significativo quanto importante sul contributo offerto dalle donne alla causa della liberazione e della libertà dalla dittatura del secolo scorso. Alle 21:15, incontro con la poetessa Einaudi Silvia Bre, finalista lo scorso anno al Premio Strega e autrice tra le più importanti del panorama italiano. Non nuova al pubblico maceratese (fu ospite una ventina d’anni fa a uno degli incontri organizzati da Filippo Davoli, sempre a nome della Biblioteca comunale, presso il Cortile Municipale), sarà introdotta stavolta dal giovane poeta e critico Lorenzo Fava, che ha incentrato sulla sua opera la propria tesi di laurea.

Gli incontri sono tutti gratuiti. Tuttavia, per motivi di spazio, si consiglia di prenotare la propriapartecipazione ai recapiti museovillaficana@gmail.com tel. 0733 470761 (mart-ven 9/13). In caso di maltempo, gli incontri si terranno al chiuso nelle immediate vicinanze di Villa Ficana.

Oltre agli incontri e alle letture il programma prevede Passeggiate Patrimoniali alla scoperta del borgo che si terranno tutti e tre i giorni della rassegna alle ore 16.15 (ingresso libero con prenotazione). Inoltre è in programma una esposizione fotografica legata alle radici del borgo e delle persone che lo hanno vissuto negli anni dal titolo “Storie di persone | Ficana nel tempo”, la cui inaugurazione è prevista venerdì 13 settembre alle ore 17.30, visitabile gratuitamente durante le tre serate.

Degustazioni di prodotti del territorio sono disponibili negli esercizi commerciali del quartiere. È possibile acquistare formaggi, salumi e carni Carancini, mentre per un pasto informale, si può optare per una pizza o un aperitivo alla pizzeria Mistic Pizza. Infine, per un momento di dolcezza, è possibile gustare gelati o cocktail alla gelateria Amalù, con i prezzi stabiliti dai rispettivi locali.

Informazioni: www.ecomuseoficana .it