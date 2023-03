Macerata, “In Cammino” di Michele Cesari: la presentazione

Il 4 marzo nell’Auditorium della Biblioteca Mozzi-Borgetti la presentazione della nuova raccolta di poesie dell’economista e giornalista

MACERATA – Sabato 4 marzo 2023, alle ore 10.30, nell’auditorium della Biblioteca Mozzi-Borgetti, l’economista e giornalista Michele Cesari presenterà il suo nuovo libro “In Cammino”. Dopo “Tra sentimento e passione” Cesari pubblica una nuova raccolta di poesie accompagnata dalle illustrazioni pittoriche di Francesca Farroni, che durante l’incontro allestirà la mostra dei quadri presenti nell’antologia.

Le opere dello scrittore Michele Cesari, dove la poesia viene mescolata al disegno, alla pittura e alla fotografia, sono in grado di evocare emozioni, creare atmosfere suggestive e offrire ai lettori spunti di riflessione sulla loro vita e interiorità. Lo scrittore è stato in grado di trasformare le sue esperienze negative in una fonte di energia positiva, ispirando i lettori ad esplorare il senso della vita, dell’amore e del coraggio, e a trovare bellezza nelle piccole cose nonostante le difficoltà quotidiane.

“L’anima dei luoghi descritti dall’autore, ci avvolge nell’immensità e ci mostra il senso della vita – scrive nella prefazione Maria Barbarisi –. Leggere questo libro mi ha fatto bene e spero sia così per chiunque vorrà affacciarsi su questo mondo.”

L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Macerata, sarà moderato dalla giornalista Donatella Pazzelli alla presenza del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, del vice sindaco e assessore alle Politiche sociali del Comune di Macerata Francesca D’Alessandro, della psicologa Maria Barbarisi e di Enrico Verdicchio della “Compagnia della Marca”.