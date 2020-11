Macerata, lavori sulla provinciale 10 “Bivio Vergini – Civitanova Marche”

Approvato dalla Provincia un progetto esecutivo di 400mila euro per l’asfaltatura di diversi tratti della strada

MACERATA – La Provincia di Macerata ha approvato alcuni giorni fa un progetto esecutivo di 400mila euro per l’asfaltatura di diversi tratti della provinciale 10, “Bivio Vergini – Civitanova Marche” che riguardano sia il Comune di Macerata che quello di Morrovalle.

Anche questo intervento è previsto nel bilancio dell’Ente per l’anno 2021 e finanziato con le risorse messe a disposizione dal MIT (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) per la sicurezza delle strade.

Sulla stessa provinciale, arteria importante e molto utilizzata per il collegamento di Macerata con i Comuni di Morrovalle, Montecosaro e Civitanova, negli ultimi anni sono stati eseguiti alcuni interventi di asfaltatura, tra cui uno di 200mila euro nel 2020.

Inoltre, sulla stessa strada, recentemente è stato approvato il progetto esecutivo di 100 mila euro per i lavori di risanamento del ponte che attraversa il fosso Trodica, circa 6,5 km dopo Macerata in direzione Civitanova, a cavallo tra il territorio del capoluogo e Morrovalle.

“L’Amministrazione provinciale sta già predisponendo, come negli anni precedenti, tutti i progetti per i lavori stradali previsti per l’anno 2021 – afferma il presidente Antonio Pettinari -; l’obiettivo infatti è approvarli tutti nel più breve tempo possibile, in modo di avviare le procedure di appalto prima delle fine dell’anno. L’intenzione è utilizzare subito le risorse messe finalmente a disposizione dal Governo; so bene che questi interventi sono ancora insufficienti per la sistemazione dell’intera rete stradale, su cui per anni non è stata fatta manutenzione per mancanza di risorse, ma confermo la volontà dell’Amministrazione provinciale di intervenire su tutta la rete viaria”.