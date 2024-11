Macerata Jazz, concerto del quartetto di Anat Cohen

Al Teatro Lauro Rossi, il 7 novembre, la band internazionale di Anat Cohen porterà sul palco il progetto Quartetinho. Al Centrale Macerata, la musica di Matteo Paggi con il progetto Giraffe

MACERATA – Macerata si prepara ad accogliere il secondo appuntamento della 55ª edizione del Macerata Jazz, una delle rassegne più importanti del panorama jazzistico italiano. La Rassegna Macerata Jazz, una delle rassegne più longeve d’Italia, nata nel 1970 grazie a Paolo Piangiarelli è organizzata dal Comune di Macerata, con la direzione artistica e organizzativa di Daniele Massimi di Musicamdo Jazz e la collaborazione di Marche Jazz Network e dell’Associazione Nazionale I-Jazz, il sostegno del MIC – Ministero della Cultura, la Regione Marche, UNIMC – Università di Macerata, il Consorzio Marche Spettacolo, l’Associazione Commercianti del Centro Storico di Macerata e di sponsor privati: APM, Domizioli Macerata, Hotel Lauri Macerata, Centrale Macerata, Cappellificio Hats & Dreams. Macerata Jazz si è consolidato come appuntamento imprescindibile per gli appassionati di jazz.

Il festival accoglie i grandi nomi del jazz internazionale e anima anche le vie della città con appuntamenti itineranti e la suggestiva mostra fotografica di Carlo Pieroni. Tra le iniziative, il laboratorio ImproveIsAction dell’Università di Macerata che offre agli studenti un’esperienza formativa diretta nell’organizzazione e comunicazione del festival.

Giovedì 7 novembre c’è attesa per la band internazionale di Anat Cohen, clarinettista e sassofonista di fama mondiale, che porterà sul palco il suo progetto Quartetinho. Anat molto attiva nella scena jazzistica di New York è una delle artiste più apprezzate nella scena jazz internazionale. Il suo stile è una fusione unica di jazz moderno, world music e tradizioni brasiliane, il tutto arricchito da un virtuosismo espressivo senza pari. Quartetinho è un progetto nato dopo un’esperienza di due anni in Brasile, durante la quale Cohen ha assorbito le influenze del folklore e della musica locale, rielaborandole con un tocco di modernità e raffinatezza. Insieme a musicisti di talento come Vitor Gonçalves al pianoforte, Tal Mashiach al contrabbasso e James Shipp alle percussioni, Cohen creerà un’atmosfera intima e coinvolgente, capace di toccare profondamente il cuore degli spettatori.

Prima del concerto, alle ore 19.30 al Centrale Macerata l’Aperitivo Concerto del trombonista Matteo Paggi e il suo progetto Giraffe scalderanno il pubblico con una performance energica. Sempre al Centrale si proseguirà dopo il concerto del teatro in una Jam Session. Le vie del centro, inoltre, si riempiranno di musica grazie all’appuntamento Buskin’Jazz in Via Gramsci con Fabrizio Caraceni ai sassofoni e Tonino Monachesi alla chitarra che trasformeranno la città in un palcoscenico diffuso. La mostra fotografica di Carlo Pieroni “Una lunga storia di jazz” allestita nelle vetrine dei negozi del centro storico completeranno l’esperienza artistica, rendendo Macerata un luogo vibrante e ricco di suggestioni.

BIGLIETTERIA Spettacolo del 7 novembre

Intero 20 euro

Ridotto 15 euro (studenti, soci MarcheJazzNetwork)

Ridotto 10 euro (studenti e dipendenti UNIMC)

“Under 14” 5 euro

Biglietteria dei Teatri

Piazza Mazzini, 10 Macerata / Tel. 0733/230735

boxoffice@sferisterio.it

dal martedì al sabato 10/13 – 16:30 /19:30

Nel giorno di spettacolo anche dalle ore 20:15 al Teatro Lauro Rossi

Biglietti online: www.vivaticket.com

Info: www.musicamdo.it