A Macerata Jazz il 2 dicembre Paolo Fresu e Rita Marcotulli

Al Teatro Lauro Rossi l’incontro musicale tra due big per la 55esima edizione del Macerata Jazz, una delle rassegne più importanti del panorama jazzistico italiano

MACERATA – Macerata accoglie il quarto appuntamento della 55ª edizione del Macerata Jazz, una delle rassegne più importanti del panorama jazzistico italiano. Macerata Jazz che rappresenta una delle rassegne più longeve d’Italia, nata nel 1970 grazie a Paolo Piangiarelli è organizzata dal Comune di Macerata, con la direzione artistica e organizzativa di Daniele Massimi di Musicamdo Jazz e la collaborazione di Marche Jazz Network e dell’Associazione Nazionale I-Jazz, il sostegno del MIC – Ministero della Cultura, la Regione Marche, UNIMC – Università di Macerata, il Consorzio Marche Spettacolo, l’Associazione Commercianti del Centro Storico di Macerata e di sponsor privati: APM, Domizioli Macerata, Hotel Lauri Macerata, Centrale Macerata, Cappellificio Hats & Dreams. Macerata Jazz si è consolidato come appuntamento imprescindibile per gli appassionati di jazz.

Il festival soprattutto accoglie i grandi nomi del jazz internazionale e anima anche le vie della città con appuntamenti itineranti e la suggestiva mostra fotografica di Carlo Pieroni. In particolare tra le iniziative anche il laboratorio in collaborazione con l’Università di Macerata, ImproveIsAction tenuto da Emanuela Sabbatini che offre agli studenti un’esperienza formativa diretta nell’organizzazione e comunicazione del festival.

Lunedì 2 dicembre, alle ore 21.15, il Teatro Lauro Rossi ospiterà due tra gli artisti più importanti del jazz italiano: Paolo Fresu e Rita Marcotulli. Questo duo di straordinaria sensibilità darà vita quindi a un dialogo musicale intimo e poetico, in cui il tocco mediterraneo emergerà prepotentemente. Fresu, maestro della tromba e del flicorno, e Marcotulli, una pianista di fama internazionale, fonderanno le loro anime artistiche in un concerto fatto di suoni acustici ed elettronici, in cui per giunta jazz e musica contemporanea si mescolano armoniosamente. Il risultato sarà un’esperienza sensoriale che toccherà profondamente il pubblico, regalando emozioni indimenticabili.

In ogni modo come di consueto, prima del concerto al teatro, il pubblico potrà godere di un aperitivo al Centrale Macerata accompagnato della musica del quartetto maceratese Brothers4Jazz composto da Fabrizio Caraceni ai sassofoni, Tonino Monachesi alla chitarra, David Padella al contrabbasso e Roberto Bisello alla batteria. Sempre al Centrale si proseguirà dopo il concerto del teatro in una Jam Session. Le vie del centro, inoltre, si riempiranno di musica grazie all’appuntamento Buskin’Jazz in Via Gramsci con la band NEW TONE che trasformerà la città in un palcoscenico diffuso. Infine la mostra fotografica di Carlo Pieroni “Una lunga storia di jazz” allestita nelle vetrine dei negozi del centro storico completano l’esperienza artistica.

BIGLIETTERIA Spettacolo del 2 dicembre

Intero 20 euro

Ridotto 15 euro (studenti, soci MarcheJazzNetwork)

Ridotto 10 euro (studenti e dipendenti UNIMC)

“Under 14” 5 euro

Biglietteria dei Teatri

Piazza Mazzini, 10 Macerata / Tel. 0733/230735

boxoffice@sferisterio.it

dal martedì al sabato 10/13 – 16:30/19:30, lunedì 2 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 19:30

Nel giorno di spettacolo anche dalle ore 20:15 al Teatro Lauro Rossi

Biglietti online: www.vivaticket.com

Info: www.musicamdo.it