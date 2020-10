Macerata, inaugurazione 730° anno accademico dell’Università: ordinanze della Polizia locale

Giovedì 15 ottobre 2020, in occasione di tale inaugurazione, è prevista la visita del Presidente Mattarella

MACERATA – In vista della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà a Macerata giovedì 15 ottobre, in occasione dell’inaugurazione del 730° anno accademico dell’Università, il Comando della Polizia locale ha emesso un’ordinanza che prevede:

– divieto di sosta con rimozione forzata valido dalle 7 alle 14 in piazza della Libertà compresa piaggia dell’Università (tutta la piazza – anche invalidi); via Don Minzoni (tutta la via – anche invalidi); piazza Strambi eccetto veicoli autorizzati; rampa Zara e via Zara (anche invalidi); via Basili, sul lato destro a scendere; vicolo delle Scuole; via Pescheria Vecchia; via santa Maria della Porta, sull’area di parcheggio comunale all’altezza di Palazzo Conventati, eccetto stallo invalidi; via Gramsci, tratto compreso tra piazza Cesare Battisti e Galleria Scipione; corso Matteotti (anche invalidi); via Tommaso Lauri (anche invalidi); piazza Vittiorio Veneto, sull’area centrale del parcheggio APM, dove segnalato; piazza Mazzini sul tratto compreso tra il civico n. 15 e l’accesso all’APU (8 stalli APM);

– dalle ore 9 circa, fino al termine della manifestazione prevista per le ore 13, sarà disposta la chiusura al traffico diretto in piazza della Libertà con la seguente regolamentazione della circolazione: divieto di transito in via Don Minzoni, a salire verso piazza della Libertà, eccetto veicoli di polizia, soccorso e veicoli necessari per lo svolgimento della manifestazione espressamente autorizzati: il transito del servizio BUS APM verso piazza della Libertà sarà sospeso dalle 9 alle 13;

– dalle 9 circa, fino al termine della manifestazione divieto di transito anche pedonale in piaggia della Torre (sul tratto compreso tra Palazzo Conventati e piazza Libertà) e in piaggia dell’Università (a salire da via santa Maria della Porta);

– l’accesso pedonale in piazza della Libertà sarà opportunamente regolamentato sugli accessi di via Don Minzoni, largo Amendola e corso della Repubblica;

– sospensione del controllo elettronico dell’accesso ZTL di via Don Minzoni dalle 9 alle 16.

Il Comando della Polizia locale invita i commercianti del centro storico a organizzare eventuali consegne e operazioni di carico scarico il giorno antecedente la visita di Mattarella o comunque non nelle ore in cui è previsto l’arrivo e la permanenza del Presidente della Repubblica, quindi dalle 9 alle 13 della giornata di giovedì 15 ottobre.

Inoltre, per consentire la gestione dei preparativi per la visita di Mattarella è stata emessa un’altra ordinanza che prevede, per mercoledì 14 ottobre, lo spostamento temporaneo di alcuni posteggi di vendita del mercato in corso Cavour.

Il Comando della Polizia locale invita i commercianti del centro storico a organizzare eventuali consegne e operazioni di carico scarico il giorno antecedente la visita di Mattarella o comunque non nelle ore in cui è previsto l’arrivo e la permanenza del Presidente della Repubblica, quindi dalle 9 alle 13 della giornata di giovedì 15 ottobre.

Il provvedimento prevede dalle 5 alle 15 del 14 ottobre:

– Corso Cavour: divieto di sosta con rimozione forzata eccetto veicoli degli operatori commerciali del mercato, sul tratto compreso tra il civico 75 ed il civico 13, dove segnalato; spostamento temporaneo dello stallo riservato a disabili presente all’altezza del civico 59 nel tratto prospiciente il civico 67; limite massimo di velocità di 30 Km/h dove segnalato.