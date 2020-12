Macerata, il sindaco chiede il ripristino delle consuete aperture alle Poste

MACERATA – In questi mesi sono arrivate al Comune di Macerata varie segnalazioni da parte dei cittadini che lamentano le difficoltà ad accedere in modo agevole agli uffici postali abilitati al pagamento delle pensioni e dei servizi postali a causa di aperture a giorni alterni. Nello specifico parliamo degli uffici postali di Collevario, Colleverde e del quartiere Pace; in quest’ultimo caso i cittadini hanno anche dato il via a una raccolta firme per chiedere la riapertura raccogliendo 304 adesioni. In tutti e tre gli uffici postali della città infatti si copre solo l’orario della mattina e solo per tre giorni alla settimana.

Già lo scorso 20 ottobre il sindaco Sandro Parcaroli ha inviato una lettera alla responsabile di filiale, la dottoressa Beatrice Bacchiocchi, sottolineando che quella che i maceratesi stanno vivendo è una “situazione inaccettabile. Esiste infatti il rischio concreto che una fascia sociale così fragile come quella dei pensionati e delle persone anziane – soggetti sprovvisti degli strumenti per il ritiro delle pensioni attraverso il bancomat e/o i sistemi online – si ritrovi concentrata in un solo ufficio con effetti più rischiosi in relazione all’emergenza Covid. A questo si aggiungono anche le prolungate attese da effettuare all’esterno degli uffici per limitare il rischio di contagio che, in questo periodo dell’anno, espongono gli anziani al clima freddo”.

Nella lettera, il primo cittadino ha chiesto alla responsabile di filiale di valutare la modifica dell’organizzazione degli uffici in questione. Il sindaco Parcaroli ha interessato anche il questore Vincenzo Trombadore di tale vicenda.

La risposta da parte della responsabile di filiale ha evidenziato che “a oggi, dato l’aggravarsi della situazione epidemiologica nazionale, non è stato possibile dare seguito alla sua richiesta di ampliamento offerta dai predetti uffici postali. A ogni modo, l’azienda, a seguito della sua segnalazione, proseguirà con un costante monitoraggio al fine di valutare le necessarie azioni da adottare”.

“Un riscontro che non ci soddisfa dato che crediamo sia fondamentale procedere immediatamente al prolungamento degli orari di apertura negli uffici postali di Collevario, Colleverde e del quartiere Pace – ha concluso il sindaco Parcaroli -. Noi continueremo a monitorare la situazione che, purtroppo, non dipendente dalle nostre possibilità e decisioni”.

Il Comune chiede quindi alla responsabile provinciale di rendere partecipi, per procedere alla risoluzione di tale situazione, le aree successive di competenza delle Poste Italiane che sono, in ordine, la direzione regionale, quella del centro nord (che comprende Marche, Emilia Romagna, Umbria e Toscana) e infine quella nazionale.