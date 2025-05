A Macerata il Festival della Famiglia: dal 21 al 25 maggio la quarta edizione

MACERATA – Dal 21 al 25 maggio torna a Macerata il Festival della Famiglia, giunto alla sua quarta edizione, con una serie di eventi, appuntamenti e attività dedicata a promuovere e valorizzare la famiglia nelle sue diverse sfaccettature. Il Festival della Famiglia è organizzato dal Comune di Macerata – Assessorati alle Politiche Sociali e alle Politiche Giovanili – in collaborazione con Confartigianato Imprese Macerata, Lube Academy Treia, Diocesi di Macerata, Comitato Promotore Festa Santa Maria della Pace, Ancos, Tuttincluso e le associazioni del terzo settore.

“Il tema della famiglia è al centro dell’attività di questa Amministrazione e il Festival prevede una serie di focus tematici e specifici per dare ai genitori gli strumenti per orientarsi nel miglior modo possibile nell’educazione dei figli – ha detto il vice sindaco e assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità Francesca D’Alessandro -. Oggi c’è un grande bisogno di affrontare il discorso educativo perché i nostri giovani sono sempre più disorientati davanti a un mondo, quello del web, che offre tante opportunità ma che rappresenta anche un “pericolo” in relazione alla buona socializzazione e al concetto di sé.

Spesso, purtroppo, i ragazzi si trovano ad avere delle criticità nel percorso di crescita e, dunque, l’Amministrazione e le istituzioni vogliono fornire un supporto e un percorso socio-educativo dedicato al sostegno lanciando un segnale significativo a tutto il territorio. Oggi, è quanto mai necessaria una comunità educante che sia in grado di ripristinare un sano rapporto familiare tra genitori e figli e possa supportarli in questo percorso”.

Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Eugenia Maria Roccella aprirà con un videomessaggio la quarta edizione del Festival della Famiglia durante il primo appuntamento che si svolgerà mercoledì 21, alle 21:00, alla Lube Academy di Treia. Durante la serata, si svolgerà anche l’incontro “Piccoli gesti, grandi risultati”, prima tappa della terza edizione di Scuola per Genitori. Parteciperanno la pediatra Mirella Staffolani, il dottor Maurizio Pincherle, neuropsichiatra infantile, la pedagogista Laura Dario, la psicologa Eleonora Salvucci, il pediatra Enrico Gasparini e la docente Unimc Alessandra Fermani. Il giorno successivo, giovedì 22, alle 21:00, al Teatro della Filarmonica, si svolgerà il Concerto delle Corali Maceratesi “Totus Tuus”, dedicato a San Giovanni Paolo II.

Venerdì 23, l’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti, a partire dalle 16:30, ospiterà l’incontro pubblico dal titolo “Homo cellularis – Vita da smartphone” con il giornalista Marco Moglie che illustrerà l’impatto degli smartphone sul menage quotidiano. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con il Consiglio della Regione Marche.

La giornata di sabato 24 maggio sarà dedicata allo sport e all’approfondimento con iniziative ludiche e ricreative e il convegno pomeridiano. Si parte alle 9:30, dai Cancelli, con “Passi in famiglia: tra mura antiche e alberi secolari”, una passeggiata con aperitivo fino a Villa Lauri promossa insieme a Confartigianato, all’Anffas e a Tuttincluso Caffetteria.

A seguire, dalle 15:00, allo Spazio Altrove della biblioteca Mozzi Borgetti, sarà possibile partecipare ai tornei di biliardino e ping pong per ragazzi dagli 11 ai 16 anni organizzati in collaborazione con il Consiglio degli Adolescenti. Alle 17:00, alla Sala Cesanelli dello Sferisterio, si terrà il convegno “Inverno demografico e conseguenze. Come invertire la tendenza?”.

Domenica 25, alla chiesa di Santa Maria della Pace, alle 10:00, il Vescovo Nazzareno Marconi celebrerà la Santa Messa mentre nel pomeriggio, sempre nel quartiere Pace, dalle 15:00, spazio alla Festa per le Famiglie con giochi, canti, animazione e la merenda per i bambini. Conclusione alle ore 21:00 affidata all’intrattenimento musicale de “I Miuri” (la giornata è organizzata in collaborazione con il Comitato Promotore Festa Santa Maria della Pace).

Informazioni e programma completo sono consultabili al link: https://www.comune.macerata.it/vivere-il-comune/eventi/festival-della-famiglia-2025/