Macerata, Festa dell’Europa e Aperitivi Europei: come cambia la viabilità

MACERATA – Il comandante della Polizia locale Danilo Doria ha firmato un’ordinanza relativa alla regolamentazione temporanea della circolazione stradale in occasione della Festa dell’Europa e degli Aperitivi Europei.

Per giovedì 8 maggio, dalle 7:30 all’1:00 del giorno seguente, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza della Libertà eccetto veicoli espressamente autorizzati, delle forze dell’ordine, istituzionali e dello staff catering.

Dall’8 al 10 maggio, dalle 15:00 alle 3:00 del giorno successivo, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati valido in piazza Annessione, Corso Garibaldi, piazza Garibaldi (all’intersezione con viale Leopardi e viale Puccinotti), via don Minzoni (tratto compreso tra via Zara e piazza della Libertà esclusi stalli di sosta per persone con disabilità), Corso della Repubblica, Corso Matteotti, via Gramsci, piazza Oberdan (fino al civico 3), piazza della Libertà, piazza Vittorio Veneto (compresa zona APU), via Domenica Ricci, piazza Mazzini, piazza XXX Aprile, via Illuminati (intersezione vicolo dei Tribunali), largo Affede, via Mugnoz (ambo i lati).

In viale Trieste, nel tratto compreso tra Porta Montana e viale San Giovanni Bosco sugli stalli in concessione all’Apm e stalli a parcheggio libero esclusi quelli per ricarica elettrica e residenti, sarà previsto il divieto di sosta dalle 19:00 alle 3:00 del giorno successivo eccetto per i veicoli dei residenti che espongono il permesso zona A.

Nei giorni 8 e 9 maggio, dalle 18:00 alle 2:00 del giorno successivo e sabato 10 maggio dalle 17:00 alle 3:00 del giorno successivo, è previsto il divieto di sosta con rimozione coatta in via Armaroli, dall’intersezione con via Zara, sul primo tratto del lato destro per circa 30 metri, per consentire l’istituzione del doppio senso di circolazione qualora necessario. Dall’8 al 10 maggio, dalle 17:00 alle 9:00 del giorno successivo, previsto il divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Mazzini (eccetto i residenti con contrassegno zona A debitamente esposto).

Dall’8 al 10 maggio, dalle 18:00 alle 2:00 del giorno successivo (sabato 10 fino alle 3:00) sono previsti il divieto di transito in piazza Annessione eccetto i veicoli di soccorso, con contrassegno persone con disabilità, residenti centro storico e fornitori pressi i pubblici esercizi per operazioni di carico e scarico fino alle 19:00; il divieto di transito in via Armaroli, in prossimità dell’intersezione con via Berardi, in base alle esigenze di viabilità con la contestuale istituzione del doppio senso di circolazione con senso unico alternato.

E ancora il divieto di transito in via Santa Maria della Porta, a salire verso Vittorio Veneto, eccetto i veicoli di soccorso, polizia, muniti di contrassegno per persone con disabilità e residenti; il divieto di transito, eccetto residenti zona A, all’intersezione di via Zara e via Don Minzoni in direzione piazza Strambi; il divieto di transito all’intersezione di via Zara e via Don Minzoni in direzione piazza della Libertà con possibilità di accesso alle sole categorie specificate dalla ZTL fino a diversa disposizione impartita per esigenze di viabilità.

E ancora il divieto di transito nell’APU di piazza Mazzini con posizionamento di idonei sbarramenti mobili tranne i veicoli di soccorso, forze dell’ordine e pubblica utilità; il divieto di transito con sbarramento fisico in ambi i lati di via De Vico; l’obbligo di direzione a sinistra in via Crispi per tutti i veicoli in uscita da vicolo degli Orti e l’istituzione, in via don Minzoni, di appositi stalli di sosta per veicoli con il contrassegno persone con disabilità.

Dalle 20:00, in piazza Garibaldi, all’incrocio con viale Leopardi, sarà previsto il divieto di transito con direzione obbligatoria “dritto” verso via Trento a eccezione degli autobus e dei mezzi di soccorso e di polizia. Nel caso in cui si dovesse rendere necessario, il divieto potrà essere esteso anche ai veicoli con contrassegno persone con disabilità e residenti (anche titolati di permesso di zona A).

Dall’8 al 10 maggio

i veicoli muniti di permesso per residenti zona A, potranno sostare gratuitamente in tutte le aree di pagamento in concessione dell’APM Spa (non interdette dai divieti temporanei) comprese quelle in struttura coperta e sugli stalli destinati alla sosta dei residenti delle altre zone. I residenti del centro storico possessori di aree private, non titolari di permesso di sosta zona A, potranno ottenere dall’APM un apposito permesso per usufruire delle stesse agevolazioni.

Dalle ore 7:00 dell’8 maggio e fino alle 12:00 del giorno seguente, in via Zincone (tratto compreso tra viale Indipendenza e via Burocchi), saranno previsti il divieto di sosta con rimozione coatta ambi i lati eccetto i veicoli dell’organizzazione, per montaggio e smontaggio del palco manifestazione e degli stand gastronomici (dovrà essere garantita sulla carreggiata una corsia di marcia di almeno 3 metri di larghezza per consentire il transito dei mezzi di soccorso).

Previsti, inoltre, il divieto di transito in via Zincone nel tratto compreso tra borgo Santa Croce e via Burocchi, la direzione obbligatoria a sinistra in borgo Santa Croce in prossimità dell’intersezione con via Zincone; la direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione via Burocchi e via Zincone; la direzione obbligatoria a destra, con immissione in via Burocchi, per tutti i veicoli provenienti da via Romagnoli; la direzione obbligatoria a destra all’intersezione di via Sorcinelli con via Zincone e, infine, la deviazione del traffico secondo la seguente direttrice: via Romagnoli, via Zincone, via Burocchi, via Arcangeli.

Nei giorni 8, 9 e 10 maggio,

è previsto il divieto di transito in via Moje e via della Nana, da porre all’intersezione con Corso Cairoli (eccetto veicoli di soccorso, forze dell’ordine e pubblica utilità), dalle 18:00 alle 20:00 del giorno successivo (sabato fino alle 3:00). Il transito sarà consentito nell’area pedonale di via Lido Bastianelli ai soli residenti che debbono recarsi presso aree private. La sosta sarà consentita, a partire dalle 19:00, negli spazi riservati alla Polizia locale in via Pannelli ai residenti di via Moje e via della Nana.

Dalle 18:00, per tutti i tre giorni, sarà prevista l’interruzione del transito degli autobus del servizio pubblico locale in piazza della Libertà con conseguente rimodulazione delle linee urbane secondo le disposizioni impartite dall’APM. Sabato 10 maggio, dalle 20:00 fino alle 2:00 del giorno successivo, sarà effettuato un servizio di bus navetta per raggiungere il centro con le seguenti fermate: piazzale Velardi, piazzale Serra (palazzetto Fontescodella), parcheggio stadio “Pino Brizi – Helvia Recina”, via Mattei 41 (parcheggio supermercato Oasi), piazza Garibaldi, piazza Nazario Sauro e viale Leopardi.