MACERATA – Si apriranno domani, lunedì 5 maggio le iscrizioni per il centro estivo Estate in Quartiere 7×7. Il progetto, giunto quest’anno alla sua quinta edizione, è promosso dal Comune di Macerata – Assessorato alle Politiche Sociali – e nasce per garantire spazi ludici e aggregativi all’aria aperta e dislocati capillarmente per la città e nei quartieri periferici a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Il termine per le iscrizioni è fissato al 16 maggio.

“L’obiettivo di Estate in Quartiere 7×7 è quello di creare ambienti sempre più accoglienti e stimolanti per la crescita dei minori e andare incontro alle famiglie anche a livello economico offrendo loro attività completamente gratuite – ha detto l’assessore alle Politiche Sociali Francesca D’Alessandro –. In un momento particolarmente delicato per l’educazione dei bambini e degli adolescenti, considerati anche gli stimoli del mondo web che non sempre sono funzionali alla sana crescita dei nostri figli, essere al fianco delle famiglie con personale specializzato e progetti mirati non solo all’intrattenimento ma anche alla socializzazione e all’esperienza positiva del sé e dell’altro significa essere presenti e attivi come istituzioni sul fronte della promozione del benessere giovanile.

Vogliamo supportare le famiglie non solo dal punto di vista economico, considerata la gratuità dell’iniziativa, ma anche dal punto di vista psicosociale; si tratta, infatti, anche di una azione di prevenzione a livello educativo e di formazione che mette in rete le risorse per dare risposte concrete ed efficaci a sostegno dei giovani e delle famiglie”.

Il progetto in particolare vede la collaborazione della cooperativa sociale Il Faro, della Diocesi di Macerata, delle parrocchie di Villa Potenza, Santa Maria, Santissimo Sacramento, S.S. Crocifisso, San Vincenzo Maria Strambi, della Andrea Bocelli Foundation, della Scuola Civica di Musica Stefano Scodanibbio e del Centro Nuoto Macerata. Estate in quartiere 7×7, infatti, propone momenti culturali, ricreativi e musicali al fine di aggregare i bambini in contesti educativi per la loro crescita grazie al supporto degli educatori.

Le attività si svolgeranno dal 9 giugno al 25 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 12:30. Nel dettaglio, nella settimana dal 9 al 13 giugno le attività laboratori si svolgeranno a Santa Croce (Centro per famiglie), dal 16 al 20 giugno a Collevario (parrocchia Buon Pastore), dal 23 al 27 giugno nel quartiere Pace (parrocchia Santa Maria), dal 30 giugno al 4 luglio a Villa Potenza (parrocchia S.S. Crocifisso), dal 7 all’11 luglio nel quartiere Vergini (parrocchia Santissimo Sacramento), dal 14 al 18 luglio a Sforzacosta (Scuola primaria “G.Natali”) e dal 21 al 25 luglio a Piediripa (Parrocchia San Vincenzo Strambi). Il lunedì sarà dedicato all’accoglienza degli iscritti, il martedì alle attività, il mercoledì al laboratorio musicale, il giovedì a quello di nuoto e il venerdì a quello sulla comunicazione.

Le iscrizioni poi dovranno essere presentate dal 5 al 16 maggio (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e il giovedì dalle 15:00 alle 18:00). Gli interessati dovranno compilare il modulo dedicato e scaricabile al seguente link https://www.comune.macerata.it/servizio/centri-estivi/ per ciascun bambino. Il modulo dovrà essere consegnato a mano all’Ufficio Servizi Sociali in viale Trieste 24 o inviato alla mail servizieducativi@comune.macerata.it . La modalità di selezione avverrà con il criterio di arrivo cronologico della domanda di iscrizione sulla base del giorno e orario di arrivo. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 320-953 1025.

Partner del progetto sono la Cooperativa Sociale Il Faro, l’Associazione GLATAD Onlus, la Cooperativa Sociale PARS “Pio Carosi”, l’Associazione Piombini Sensini Onlus, la Scuola Civica di Musica Stefano Scodanibbio e la Piscina Comunale di Macerata.