Macerata, l’Ecomuseo presenta un libro sul Politeama Marchetti

Sabato 30 novembre, nell’ambito di Grand Tour Cultura, nel Salone 2000 della parrocchia di Santa Croce, l’Ecomuseo presenta il libro “Cronache di un teatro che non c’è più – Storia del Politeama Marchetti di Macerata”

MACERATA – Sabato 30 novembre, alle 18, nel Salone 2000 della parrocchia di Santa Croce (ingresso Asur – Belvedere Raffaele Sanzio 1), l’Ecomuseo delle Case di Terra Villa Ficana organizza un evento dedicato al racconto, tra parole ed immagini, del teatro Politeama Marchetti.

Inaugurato a Macerata nel 1891, il teatro era capace di ospitare non solo spettacoli di prosa ma anche musicali e persino esibizioni di circhi equestri, concerti di grandi orchestre, pranzi per centinaia di persone, comizi elettorali. Il teatro chiuse nel 1935 ma la sua storia ebbe un importante ruolo in quella della città. Memorie di un luogo e di persone che riscopriremo grazie al lavoro dello storico maceratese Romano Ruffini che da questo racconto ha tratto il libro “Cronache di un teatro che non c’è più – Storia del Politeama Marchetti di Macerata”, pubblicato con il contributo dell’Associazione Culturale Le Casette di Macerata.

L’evento è realizzato nell’ambito del “Grand Tour Cultura – IX Edizione – Marche, terra dei teatri – Un viaggio alla scoperta della grande rete dei teatri storici marchigiani” e promosso

dall’assessorato alla Cultura della Regione Marche e dalla Fondazione Marche Cultura, in

collaborazione con MAB Marche (coordinamento tra Musei, Archivi e Biblioteche cui aderiscono ICOM Marche, ANAI e AIB). Evento gratuito – Informazioni al numero 0733 470761 (lun/ven ore 9- 13) o alla mail museovillaficana@gmail.com – www.ecomuseoficana.it