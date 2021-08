Macerata, controlli straordinari della Polizia per Ferragosto

MACERATA – La Questura, a seguito di quanto emerso dall’approfondimento delle tematiche di settore in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con un’Ordinanza mirata in special modo alle località site lungo la costa, ha disposto un’ulteriore intensificazione dei servizi di controllo del territorio per il prossimo week-end di Ferragosto e per tutta la settimana, con il coinvolgimento dell’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e unità cinofile. Ciò al fine di assicurare la tutela dei cittadini e delle migliaia di turisti presenti nella provincia di Macerata, specie nelle località site lungo la costa nei giorni del week-end di Ferragosto.

Per l’intera settimana di Ferragosto e per quella successiva, specifici servizi di controllo del territorio per la prevenzione dei reati e per la verifica del rispetto delle norme anti-Covid sono in programma lungo la costa, ovvero nelle località marittime di Porto Recanati, Porto Potenza Picena e Civitanova Marche, dove saranno effettuati anche controlli amministrativi nei confronti di esercizi pubblici.

Nei prossimi giorni, particolare attenzione sarà dedicata ai luoghi destinati a ricevere un elevato numero di persone (es. centri commerciali, servizi pubblici, in particolare locali di intrattenimento e luoghi di ritrovo interessati da numerosa affluenza di persone), al fine di prevenire qualunque atto di illegalità, specie nelle ore notturne quando, a seguito della presenza dei moltissimi giovani nelle località balneari, potrebbero verificarsi episodi di violenza legati soprattutto all’abuso di alcool.

La pianificazione dei servizi determinerà un dispositivo di sicurezza volto al contrasto alla cosiddetta “criminalità diffusa” e dei reati, specie di natura predatoria, suscettibili di incremento conseguente alla maggiore circolazione di persone.

In particolare, in questi giorni, sono in programma lungo la costa numerose iniziative; oltre ai dispositivi ordinari di Polizia dislocati sul territorio, è stato previsto un rafforzamento dei servizi che vedrà il coinvolgimento di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. Verranno altresì impiegate anche di unità cinofile antidroga. Nella settimana che segue il Ferragosto, saranno impegnate anche pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine.

Impegnate in detti servizi di Prevenzione saranno, oltre alla altre Forze di Polizia, anche le Polizie Locali competenti per territorio e personale degli Uffici investigativi della Questura.

Anche la Capitaneria di Civitanova Marche concorrerà ai servizi attraverso l’effettuazione, con proprie motovedette, di servizi di vigilanza e di soccorso nel tratto di mare antistante le suindicate località balneari al fine di prevenire il rischio di incidenti.

Nell’ambito dei servizi a mare, a ridosso del Ferragosto sarà presente anche un’unità navale della Guardia di Finanza.

La Polizia Stradale garantirà sui tratti autostradali e sulle strade in provincia a maggiore densità di traffico, la vigilanza e la sicurezza stradale attraverso la predisposizione di specifici servizi di controllo, finalizzati alla verifica delle condizioni psicofisiche ed alla repressione degli eccessi di velocità, attraverso l’utilizzo di etilometri e misuratori di velocità. Specifici servizi sono iniziati e proseguiranno con l’ausilio di medici della Polizia di Stato, per l’accertamento immediato sul posto, della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Particolari servizi, con l’impiego di uffici investigativi ed il contributo delle Polizie Locali, saranno dedicati al controllo dei locali di intrattenimento ove maggiore è la concentrazione di giovani, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché al rispetto delle normative anti-Covid e alle Ordinanze comunali da parte dei gestori.

Intensificati anche i servizi nelle località dell’entroterra, con l’impiego di uomini della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, soprattutto nelle località a più alta vocazione turistica.