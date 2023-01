Macerata, verso la conclusione il progetto europeo ADRINETBOOK

MACERATA – Il progetto europeo ADRINETBOOK (cod 876) finanziato all’interno del programma Interreg-Adrion 2014-2020, giunge alle battute finali.

Con gli eventi in calendario il 1° e 2 febbraio a Macerata, si conclude infatti il percorso intrapreso dal Comune di Macerata, ente capofila di un partenariato composto da sette istituzioni dell’area adriatico- ionica – ICCU- Istituto Centrale per il Catalogo Unico (Italia), il Comune di Argirocastro (Albania), il Museo di Arte Contemporanea di Zagabria (Croazia), AGRRA, Agenzia per lo sviluppo rurale della contea di Zara (Croazia), il Comune di Thassos (Grecia), RIS, Centro di Ricerca ed Educazione Mansion Rakičan (SIovenia) e la Biblioteca universitaria ”Svetozar Markovic” di Belgrado (Serbia) – finalizzato alla valorizzazione e conservazione sostenibile del patrimonio naturale e culturale.

Il progetto, con un budget complessivo di 1.521.760,02 euro, ha visto, nei vari paesi, la digitalizzazione di importanti opere librarie e la creazione di itinerari turistici legati al libro. A Macerata è stata completata la digitalizzazione del Fondo “Amico Ricci” e sono stati digitalizzati i testi “Atlas siue cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura”, “Biblia sacra” del XIII secolo e “Astronomicum Caesareum” di Pietro Apiano. e proprio da quest’ultimo è stata ispirata la nuova proposta turistica “Macerata e l’Arte del Cielo” che negli eventi di lancio tra ottobre e dicembre ha visto la partecipazione di circa 300 persone.

“Termina con una giornata di studio ed approfondimento un lungo percorso su come riconoscere, promuovere e proteggere il nostro patrimonio artistico-culturale – commenta l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta -. Pensare a modi nuovi di fruizione degli spazi e alle possibili ricadute sul territorio, confrontarsi con altre importanti realtà europee, fare squadra con gli operatori locali sono state le vari azioni svolte con successo e di cui faremo tesoro pensando a nuove progettualità future per continuare a valorizzare l’immenso patrimonio che abbiamo l’onere di proteggere e far conoscere.”

“Abbiamo gettato basi solide per un nuovo modello di turismo sostenibile da promuovere attraverso un’offerta turistica dedicata – interviene l’assessore al Turismo Riccardo Sacchi -. Macerata, in questa esperienza progettuale transnazionale, ha dimostrato di essere leader capace. C’è soddisfazione per lo scambio di prassi, risultato di un fecondo lavoro sinergico e condiviso che ci ha consentito anche di creare e promuovere itinerari turistici in tutti i Paesi coinvolti per la conoscenza dei beni culturali.”

Il 1° e 2 febbraio, per la conclusione del progetto, rappresentanze dei vari partner saranno a Macerata per ragionare insieme su nuovi sviluppi e nuove progettualità condivise sempre sul tema della valorizzazione e accessibilità del patrimonio artistico e culturale, su nuovi scenari e possibili strumenti per rendere attrattivo il patrimonio territoriale, aumentandone l’accessibilità e potenziandone le caratteristiche.

In particolare il 2 febbraio, nell’auditorium dell’ex Banca Marche (via Padre Matteo Ricci, 2) si terrà il seminario, con partecipazione libera senza necessità di prenotazione, “Valore e valori tra conservazione e fruizione. Progetto di sviluppo, cultura digitale, valorizzazione, turismi e sostenibilità”. L’iniziativa è volta a esplorare il potenziale contenuto nelle progettualità culturali evolute di matrice pubblica e privata, i paradigmi di networking e di una modernizzazione a base culturale che influenza lo sviluppo dei territori nella dimensione italiana e internazionale.

Nella prima sessione del seminario il focus sarà principalmente rivolto a disegnare visioni e traiettorie strategiche che concettualmente e concretamente accompagnano la transizione digitale mentre nella seconda l’attenzione sarà dedicata a case histories paradigmatiche, esperienze di valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio storico, culturale e naturale che agiscono con ricadute innovative in ambito civico, comunitario e turistico.

L’evento verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Biblioteca Mozzi

Borgetti.

Info https://www.comune.macerata.it/evento/adrion/