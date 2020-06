Macerata, Centri Estivi 2020: al via le attività

I bambini potranno Giocare Insieme Sicuri grazie a una offerta ricca e plurale a misura di famiglie

MACERATA – Attività ludico educative e sportive, animazione, laboratori, orienteering, educazione ambientale, passeggiate, giochi popolari e tennis sono solo alcune delle attività che da oggi i bambini maceratesi potranno svolgere trascorrendo un’estate all’insegna del gioco e della sicurezza per ritrovare quei momenti di svago e di socialità fino ad oggi impossibili a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19.

“Tre parole riassumono il valore dei centri estivi in questo anno speciale: giocare insieme sicuri. Sono diritti di bambini, bambine, ragazzi, ragazze che sono stati particolarmente colpiti dal misure del distanziamento dovute al Covid 19. Per questo siamo felici che i centri estivi siano stati autorizzati dal Ministero della Salute e che insieme la città torni ad essere a misura dei più piccoli.” sono le parole di Stefania Monteverde assessora alla cultura con delega ai nidi d’infanzia e alle scuole. “È un’offerta ricca e plurale a misura delle famiglie costruita insieme a tante realtà del terzo settore con la volontà di rafforzare l’alleanza educativa con le famiglie e le associazioni che si occupano di bambini per una città che corre e gioca con i più piccoli”.

Una ricca offerta dei centri estivi organizzati e gestiti dalle associazioni cittadine in sinergia con il Comune di Macerata che ha approvato i progetti nel rispetto della normativa e mettendo a disposizione anche alcune aree adeguate allo svolgimento delle varie attività. È un’offerta per tutte le età anche per lo 0-3 anni insieme alle educatrici dei nidi d’infanzia comunali con progetti speciali per 0-3 (Ritorno al nido con mamma e papà)

“I bambini finalmente tornano all’aria aperta per giocare, correre, stare con gli altri. In queste settimane in collaborazione con il terzo settore abbiamo creato una rete per la ripresa con al centro i bambini, tante riunioni online e tavoli di lavoro degli assessorati con le associazioni per prepararci al meglio e garantire la sicurezza alle famiglie. Adesso non ci resta che diventare sempre più una città che corre e gioca con i più piccoli. Grazie e buon lavoro a tutti gli operatori che nei prossimi mesi staranno insieme ai nostri cittadini più piccoli. Buone vacanze bambini!” è il saluto del sindaco Romano Carancini.

Le modalità organizzative e di approvazione dei centri estivi sono indicate dalla Presidenza del Consiglio per la riapertura in sicurezza (consulta il documento) insieme alla Regione Marche. I Comuni autorizzano i progetti e mettono a disposizione aree adeguate, mentre i privati, le associazioni e gli enti, in piena responsabilità, organizzano e gestiscono i centri estivi. Le Asur svolgono controlli sulla sicurezza e gli ATS Ambiti Territoriale Sociali hanno concordato modalità e modulistica unitaria. Le famiglie collaborano nel controllo della salute dei figli e hanno la possibilità di richiedere il Bonus Babysitting all’Inps per sostenere le spese.

Tutte le informazioni sono sul sito del Comune di Macerata www.comune.macerata.it .

I Centri estivi nella città di Macerata sono in tutto 14 e la maggior parte iniziano l’attività a partire da oggi.

Eccoli:

Un’estate insieme tra cavalli, natura e libertà

A cura di: Centro SPORTIVO CASTEL LORNANO

Dove: Centro sportivo contrada Lornano 33

Quando: dal 15 giugno al 31 luglio in giornate stabilite

Fascia d’età da 3 a 17 anni

Orario: da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 15

Principali attività: attività con cavalli, laboratori manuali e attività ludico educative

Info e iscrizioni: 3200542784

Centro estivo Uisp Macerata

A cura di: Comitato territoriale UISP

Dove: plesso scolastico via Fratelli Cervi

Quando: dal 29 giugno al 9 Luglio e dal 13 al 24 Luglio

Fascia d’età da 6 a 11 anni

Orario: da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12,30

Principali attività: attività ludico sportiva, animazione, giochi da tavolo

Info e iscrizioni: 349 2521998 – 0733239444

Esercizi di stile

A cura di: associazione sportiva dilettantistica ESERCIZI DI STILE

Dove: centro sportivo via Volturno 54 Piediripa

Quando: dal 15 giugno al 31 luglio

Fascia d’età da 3 a 11 anni

Orario: da lunedì a venerdì dalle 7,45 alle 13 e dalle 16 alle 19

Principali attività: attività ludico sportiva

Info e iscrizioni: 0733 292488

Giugno insieme

A cura di: Società cooperativa sociale SAN GIUSEPPE

Dove: struttura scolastica via Isonzo, 2

Quando: dall’ 8 giugno al 15 luglio età da 3 a 6 anni | dal 15 giugno al 3 luglio età 6/14 anni

Orario: da lunedì a venerdì dalle 7,30 alle 13

Principali attività: attività ludico educativa

Info e iscrizioni: 339 4814949

Natura in libertà nel parco di Fontescodella

A cura di: Risorse cooperativa sociale

Dove: parco di Fontescodella via Mugnoz

Quando: dal 29 giugno al 9 luglio e dal 13 al 24 luglio

Fascia d’età da 6 a 11 anni

Orario: da lunedì a venerdì dalle 8 alle 13

Principali attività: orienteering, educazione ambientale, passeggiate, attività ludiche

Info e iscrizioni: 347 3338932

Centro estivo Scuola paritaria dell’infanzia Figlie dell’Addolorata

A cura di: Istituto Figlie del SS. Redentore e dell’Addolorata

Dove: struttura scolastica via Pace, 139

Quando: dal 15 giugno al 31 luglio 2020

Fascia d’età da 3 a 6 anni

Orario: da lunedì a venerdì dalle 8 alle 13

Principali attività: attività ludico – educativa

Info e iscrizioni: 0733 233188

Centro estivo Ginnastica Macerata

A cura di: Società sportiva Ginnastica Macerata a.r.l.

Dove: palestra Convitto, via Mameli 6

Quando: dal 22 giugno al 17 luglio 2020

Fascia d’età da 6 a 17 anni

Orario: da lunedì a venerdì dalle 8 alle 13

Principali attività: riscaldamento muscolare e approccio alle specialità della ginnastica aerobica, ritmica, acrobatica; incontro con la psicologa, diario del campus

Info e iscrizioni: 348 8403774

Estate Giochi Sport

A cura di Asd Pink Ribbon

Dove: struttura scolastica Sandro Pertini e Andersen Piediripa

Quando: dal 15 giugno al 31 luglio

Orario: da lunedì a venerdì dalle 7,45 alle 17

Principali attività: attività ludico sportiva

Info e iscrizioni: 333 6883823

Pandora, naturalmente

A cura di: Pandora Scuola di lingue e culture

Dove: struttura scolastica Enrico Medi, via Ventura 8 (quartiere Vergini)

Quando: dal 15 giugno al 31 luglio

Fascia d’età da 3 a 11 anni

Orario: da lunedì a venerdì dalle 8 alle 16,30

Principali attività: attività all’aperto e laboratori

Info e iscrizioni: 328 0654928

Estatennis

A cura di: associazione sportiva dilettantistica Scuola Tennis Macerata

Dove: centro sportivo via dei Velini 157

Quando: dal 8 giugno al 31 luglio

Fascia d’età : dai 6 ai 17 anni

Orario: da lunedì a venerdì dalle 8 alle 16,30

Principali attività: attività sportive e ludiche, tennis, street-tennis, percorsi atletici e di destrezza, orienteering, giochi popolari

Info e iscrizioni: 339 1059953

Talent Camp

A cura di: EAGiovani Impresa sociale srl

Dove: Opera Salesiana di Macerata, via Dante 4

Quando: dal 22 giugno al 14 agosto

Fascia d’età da 3 a 17 anni

Orario: da lunedì a venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 13 alle 17

Principali attività: attività ludico sportiva

Info e iscrizioni: 0733 235973

Verde Estate a Villa Cozza

A cura di: EAGiovani Impresa sociale srl

Dove: Parco urbano di Villa Cozza, via Beniamino Gigli, 2

Quando: dal 22 giugno al 14 agosto

Fascia d’età da 3 a 5 anni

Orario: da lunedì a venerdì dalle 8 alle 14,15

Principali attività: attività ludiche e psicomotricità

Info e iscrizioni: 0733 235973

Day Camp Sport – Macerata

Alle 12.45 / 7.45

A cura di: A.S.D. Day Camp Sport – Macerata

Dove: Plesso scolastico Villa Potenza

Quando: Dal 22 giugno al 31 luglio

Fascia di età: dai 3 ai 17 anni

Orario: da lunedi a venerdì dalle 7.45 alle 12.45 / 7.45 alle 14.45

Principali attività: ludico motoria e sportiva, laboratoriale, propedeutica agli sport, all’aperto

Info e iscrizioni: 329.2271228 – 392.7886120

Experience Football Camp

A cura di: A.S.D. YFiT

Dove: Collevario

Quando: Dal 29 giugno al 31 luglio

Fascia di età: 5-7; 8-12; 13-15

Orario: da lunedi a venerdì dalle 7.45 alle 16

Principali attività: sport, giochi, laboratori

Info e iscrizioni: tel 3398943306

